Ein Faustschlag am Oktoberfest-Rand endet für einen 52-Jährigen im Koma – der Täter ist auf der Flucht.

Ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Freising wurde am Rande des Münchner Oktoberfests Opfer eines gewaltsamen Angriffs und erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung. Ein Unbekannter schlug ihn mit der Faust ins Gesicht, woraufhin er zu Boden fiel und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufprallte. Der Vorfall ereignete sich außerhalb des offiziellen Festgeländes, wo der Mann in eine Auseinandersetzung geraten war.

Opfer im Koma

Zum Zeitpunkt des Angriffs war der 52-Jährige in Begleitung eines 21-jährigen Freundes unterwegs, der bei dem Vorfall ebenfalls leicht verletzt wurde. Der Schwerverletzte wurde umgehend in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert und musste dort notoperiert werden. Derzeit befindet er sich im Koma.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Wie schwerwiegend die Verletzungen letztlich sind, kann noch nicht abschließend beurteilt werden.

Polizei fahndet

Die Münchner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem flüchtigen Täter.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden.