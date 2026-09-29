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Motorradunfall

Linkskurve wird zur Todesfalle: 91-jähriger Motorradfahrer überlebt Sturz nicht

Linkskurve wird zur Todesfalle: 91-jähriger Motorradfahrer überlebt Sturz nicht
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Ausflug auf zwei Rädern endet für einen 91-Jährigen in Oberösterreich tödlich – trotz sofortiger Hilfe durch Zeugen.

In St. Pankraz im Bezirk Kirchdorf an der Krems ist am Dienstag ein 91-jähriger Motorradfahrer aus St. Georgen an der Gusen ums Leben gekommen. Der Pensionist verlor in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache und ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge die Kontrolle über seine Maschine, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den angrenzenden Straßengraben. Das Motorrad schleuderte dabei zurück auf die Fahrbahn.

Reanimation erfolglos

Andere Verkehrsteilnehmer, die den Sturz bemerkten, kümmerten sich sofort um den Verletzten und alarmierten die Einsatzkräfte. Sowohl die Ersthelfer vor Ort als auch das eintreffende Rettungs- und Notarztteam leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Alle Bemühungen, den Mann zu stabilisieren, blieben jedoch ohne Erfolg.

Der Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod des 91-Jährigen feststellen.

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