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Finanzskandal

114 Verstöße bewiesen: Hammer-Urteil gegen Manchester City

114 Verstöße bewiesen: Hammer-Urteil gegen Manchester City
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

114 von 115 Anklagepunkten – das Urteil gegen Manchester City erschüttert den englischen Fußball bis ins Mark.

In 114 von 115 Anklagepunkten hat eine unabhängige Kommission Manchester City der Verletzung von Finanzregeln der Premier League für schuldig befunden. Die festgestellten Verstöße erstrecken sich über einen Zeitraum von 2009 bis 2018. Den Ermittlungen zufolge soll der Klub Einnahmen und Ausgaben systematisch falsch ausgewiesen sowie Scheingeschäfte mit Sponsoren abgeschlossen haben, um die tatsächliche wirtschaftliche Lage zu verschleiern.

Insgesamt soll die finanzielle Situation des Klubs dadurch um mehr als 900 Millionen Pfund besser dargestellt worden sein, als sie tatsächlich war.

Mögliche Strafen

Das Strafmaß wird in einem separaten Verfahren festgelegt und steht derzeit noch aus. Im Raum stehen empfindliche Geldstrafen, Punktabzüge sowie die mögliche Aberkennung von Meistertiteln.

Manchester City hat trotz der erdrückenden Beweislage Berufung angekündigt und sich dabei als „enttäuscht und überrascht“ bezeichnet. Bis Freitag hat der Klub die Möglichkeit, offiziell Einspruch gegen das Urteil einzulegen.

Weltweites Aufsehen

Das Urteil hat sowohl in England als auch weit über die Landesgrenzen hinaus für erhebliches Aufsehen gesorgt.

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