Immer mehr Lebensmittel mit Genveränderungen: Bananen bleiben jetzt länger frisch

Eine Banane, die länger gelb bleibt – Genschere statt Chemie macht es möglich. Britische Supermärkte könnten sie bald im Regal haben.

Das Biotechnologieunternehmen Tropic hat eine gentechnisch veränderte Banane entwickelt, deren Fruchtfleisch deutlich langsamer braun wird als bei herkömmlichen Sorten. Die Frucht bleibt dadurch ein bis zwei Tage länger gelb und könnte schon bald in britischen Supermärkten angeboten werden. Das zuständige Ministerium hat die Banane bereits als präzisionsgezüchtet anerkannt – eine der zentralen Voraussetzungen für den Zugang zum britischen Markt.

Crispr-Cas9 im Einsatz

Technologisch basiert die verlangsamte Reifung auf dem Einsatz der Genschere Crispr-Cas9, mit der alle drei Kopien eines bestimmten Gens in der Banane modifiziert wurden. Dadurch wird die Produktion des Enzyms Polyphenoloxidase, das für die Verfärbung des Fruchtfleisches verantwortlich ist, gezielt reduziert. Einen vergleichbaren Ansatz hat die Biotechnologiebranche bereits bei Champignons erfolgreich erprobt. Wesentlich ist dabei, dass bei der Präzisionszüchtung keine artfremde DNA in das Erbgut eingebracht wird.

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Globale Zulassungen

Bis zum tatsächlichen Verkauf in britischen Geschäften muss die Banane allerdings noch eine Sicherheitsprüfung der britischen Lebensmittelbehörde FSA (Food Standards Agency) erfolgreich durchlaufen. International ist Tropic bereits weiter: In zehn Ländern, darunter Japan, Brasilien und die Philippinen, liegen Zulassungen vor, und der Anbau der Früchte erfolgt bereits in Lateinamerika.