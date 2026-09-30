KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Wolfskonflikt

Toter Ziegenbock löst Wolfsjagd in Tirol aus

Toter Ziegenbock löst Wolfsjagd in Tirol aus
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein toter Ziegenbock im Zillertal hat weitreichende Konsequenzen – Tirol reagiert mit einer Abschussverordnung für einen Schadwolf.

Nach dem Fund eines toten Ziegenbocks im Almgebiet von Fügenberg im Zillertal hat die Tiroler Landesregierung eine Abschussverordnung für einen Schadwolf erlassen. Ein Amtstierarzt hatte das verendete Tier untersucht und einen Wolf als wahrscheinlichen Verursacher eingestuft.

Die Verordnung trat am Mittwoch mit ihrer Kundmachung in Kraft und gilt für die Bezirke Schwaz und Innsbruck-Land bis zum 31. Oktober. Die örtliche Jägerschaft wurde über die Maßnahme in Kenntnis gesetzt.

Anhaltende Konflikte

Es ist nicht das erste Mal, dass die Landesregierung in der Region zu diesem Mittel greift, was auf anhaltende Konflikte zwischen Wolfsvorkommen und lokaler Viehwirtschaft hinweist. Die aus ÖVP und SPÖ bestehende Koalition sieht sich dabei mit einem grundlegenden Interessenkonflikt konfrontiert: dem Schutz der Nutztierbestände auf der einen und den Anforderungen des Artenschutzes auf der anderen Seite. Jeden Vorfall lässt die Landesregierung gesondert prüfen, um darauf aufbauend verhältnismäßige Maßnahmen zu setzen.

Geteilte Reaktionen

Die Abschussverordnung stößt in der Bevölkerung auf unterschiedliche Resonanz. Während ein Teil der betroffenen Landwirte die Reaktion der Behörden begrüßt, fordern andere Stimmen nachhaltigere und längerfristig angelegte Lösungsansätze im Umgang mit der Wolfspopulation, um wiederkehrende Konflikte mit der Almwirtschaft künftig zu verringern.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Titelskandal
Manchester City nach dem Urteil: So hätte die Premier League ohne die Finanztricks ausgesehen
| Personalsorgen
„Serbien ist heiß“: Klopp warnt trotz Personalchaos vor Donnerstag-Kracher
| Neue Beweise
60 Minuten vor dem Tod: Gericht stoppt Hinrichtung in letzter Sekunde
| Absturzunfall
Gleitschirm-Absturz im Zillertal: Vater und 4-jährige Tochter schwer verletzt
| Nachruf
Kampf gegen den Krebs verloren – Österreich trauert um Andrea Kdolsky
MEHR AKTUELLE NEWS