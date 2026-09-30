268 Billionen Euro: Vermögen auf der ganzen Welt so hoch wie nie zuvor

Globale Krisen, doch die Vermögen wachsen: Ein neuer Bericht zeigt, wohin das Geld der Welt wirklich fließt.

Trotz anhaltender globaler Unsicherheiten hat das weltweite Geldvermögen im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Wie aus einem Bericht der Allianz-Versicherung hervorgeht, wuchs das globale Finanzvermögen um 8,6 Prozent auf einen Gesamtwert von 268,4 Billionen Euro – ein Zuwachs, der maßgeblich von der Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten getragen wird.

Börsen als Wachstumstreiber

Auf die Börsen entfällt dabei ein überproportional großer Anteil am Wachstum: Vier von fünf Euro des gesamten Vermögenszuwachses gehen direkt auf steigende Aktienkurse zurück. Auch in Österreich zeichnet sich dieser Wandel im Anlageverhalten deutlich ab. Im Jahr 2025 floss mehr als die Hälfte aller Neuanlagen in Wertpapiere, während das Interesse an klassischen Bankeinlagen auf ein historisches Tief gesunken ist.

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Im internationalen Vergleich fällt das Wachstum in Österreich zwar etwas moderater aus, was auf die allgemeine wirtschaftliche Lage im Land zurückzuführen ist. Dennoch nutzen österreichische Anlegerinnen und Anleger die Möglichkeiten der globalen Finanzmärkte gezielt, indem sie auf Anlageformen setzen, die auf langfristige Erträge ausgerichtet sind.