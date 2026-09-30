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Schlägerei

Notruf wegen Schlägerei: Großeinsatz am Westbahnhof

Notruf wegen Schlägerei: Großeinsatz am Westbahnhof
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Notruf wegen eines Raufhandels am Wiener Westbahnhof – doch als die Polizei eintrifft, findet sie nur einen verletzten und stark alkoholisierten Mann.

Ort des Geschehens

Am Dienstagabend rückte die Wiener Polizei gegen 22 Uhr zum Westbahnhof am Europaplatz in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus aus, nachdem ein Notruf wegen eines möglichen Raufhandels eingegangen war. Vor Ort trafen die Beamten jedoch nur einen verletzten Mann an. Der stark alkoholisierte Mann gab an, von einer unbekannten Person geschlagen worden zu sein, konnte jedoch keine näheren Angaben zum Vorfall machen.

Viele Fragen offen

Nach Angaben des Verletzten soll ihn der unbekannte Angreifer geschlagen haben, woraufhin er zu Boden stürzte und sich verletzte. Vom mutmaßlichen Täter fehlte beim Eintreffen der Einsatzkräfte jede Spur. Aufgrund des Zustands des Mannes ließ sich der genaue Ablauf zunächst nicht klären.

Die Polizei ermittelt nun zum genauen Hergang der Auseinandersetzung. Der mutmaßliche Angreifer ist bislang unbekannt.

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