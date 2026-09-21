Terrorpläne mit 14: Jetzt wird er täglich von 20 Beamten überwacht

20 Beamte, Cobra in Bereitschaft – ein Jugendlicher hält den österreichischen Staatsschutz täglich in Atem.

Ein junger Wiener, der bereits im Alter von 14 Jahren wegen Anschlagsplänen auf den Wiener Westbahnhof international für Schlagzeilen sorgte, ist laut einem aktuellen Bericht der „Kronen Zeitung“ erneut vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Der inzwischen 16-Jährige mit türkischen Wurzeln, den die Zeitung unter dem geänderten Namen Can führt, steht demnach unter intensiver Beobachtung der Sicherheitsbehörden.

Im Februar 2025 wurde der damals 14-Jährige wegen konkreter Anschlagspläne auf den Wiener Westbahnhof festgenommen. Bei ihm sichergestellte Skizzen zeigten den Bahnhof sowie gewalttätige Szenarien mit Messern und Macheten; Ermittler fanden außerdem Material, das laut Behörden zum Bau einer Bombe verwendet werden sollte. Nach seiner vorzeitigen Haftentlassung im Herbst 2025 wurde er erneut observiert und besuchte mehrere Waffengeschäfte. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass er unter anderem ein Messer und eine Schusswaffe erwerben wollte. Im späteren Prozess konnte ihm eine konkrete Kaufabsicht jedoch nicht nachgewiesen werden.

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Aussagen wie „Jeden erstechen, der mir in die Quere kommt“ und „Will als Märtyrer auf dem Weg Gottes sterben“ verdeutlichen das Ausmaß seiner Radikalisierung.

Kritik an der Justiz

Bereits vor seiner ersten vorzeitigen Entlassung Ende Oktober 2025 hatte sich die Staatsanwaltschaft dagegen ausgesprochen. Eine Anstaltspsychologin der Justizanstalt Josefstadt hatte davor gewarnt, der Jugendliche trete gegenüber Mithäftlingen „sehr dominant“ auf und stelle ein „extremes Risiko“ dar. Nach einer weiteren Haftstrafe wurde der inzwischen 16-Jährige laut „Kronen Zeitung“ Ende August 2026 erneut vorzeitig entlassen. FPÖ-Nationalrat Reinhold Maier kritisierte die Entscheidungen scharf: „Die Justiz hat hier zweimal unverantwortlich gehandelt – und ausbaden müssen es die Polizisten.“

Am 21. Juli 2025 wurde der Jugendliche am Landesgericht Wien wegen mehrerer Terrorismusdelikte im Zusammenhang mit den Anschlagsplänen auf den Westbahnhof zunächst zu zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt, verurteilt. Das Oberlandesgericht Wien erhöhte die Strafe am 8. Oktober auf drei Jahre Haft, davon ein Jahr unbedingt und zwei Jahre bedingt. Nach seiner vorzeitigen Entlassung wurde er am 25. November erneut festgenommen. Im zweiten Prozess am 24. März 2026 wurde er von den neuerlichen Terrorvorwürfen freigesprochen, erhielt jedoch wegen gefährlicher Drohung und falscher Zeugenaussage zehn Monate unbedingte Haft. Ein zuvor bedingt erlassener Strafrest von zwei Monaten und 14 Tagen wurde widerrufen.

Massiver Überwachungsaufwand

Der Jugendliche steht nach seiner Entlassung weiterhin im Fokus der Sicherheitsbehörden. Nach Informationen der „Kronen Zeitung“, die sich dabei auf Angaben aus FPÖ-Kreisen beruft, soll die Überwachung einen erheblichen Personaleinsatz erfordern: Demnach sollen täglich rund 20 Beamte mit der Observation beschäftigt sein, während die Spezialeinheit Cobra auf Abruf bereitsteht. Von offizieller Seite ist bislang lediglich von „geeigneten Maßnahmen“ die Rede.