Neue Kreditregeln: Was sich für Käufer ab November ändert

Wer in Österreich auf Pump kauft, spielt bald nach neuen Regeln – und das betrifft mehr Menschen als gedacht.

Ab dem 20. November gelten in Österreich deutlich strengere Vorschriften für Verbraucherkredite. Das neue Verbraucherkreditgesetz 2026 erweitert unter anderem die Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung und den Kreis der erfassten Finanzierungen. Künftig fallen grundsätzlich auch Kleinstkredite unter 200 Euro, zinsfreie Finanzierungen und sogenannte „Buy Now, Pay Later“-Modelle unter die neuen Regeln. Für bestimmte Zahlungsaufschübe gelten allerdings Ausnahmen. Die Neuregelung setzt die EU-Richtlinie 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge in österreichisches Recht um.

Neue Informationspflichten

Neben der verschärften Bonitätsprüfung weitet das Gesetz auch die Informationspflichten gegenüber Kreditnehmern aus. Bereits vor Vertragsabschluss müssen Kreditgeber umfangreiche Informationen bereitstellen, zudem gelten genaue Vorgaben für den Inhalt des Kreditvertrags. Das reguläre Rücktrittsrecht beträgt weiterhin 14 Tage. Hat der Verbraucher vorgeschriebene Vertragsbedingungen oder Informationen nicht erhalten, endet die Rücktrittsfrist grundsätzlich spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach Vertragsabschluss. Wurde er allerdings nicht ordnungsgemäß über sein Rücktrittsrecht belehrt, greift diese Begrenzung nicht. Für den Online-Handel gibt es Ausnahmen: Ein zins- und gebührenfreier Zahlungsaufschub von höchstens 14 Tagen kann außerhalb der strengeren Regeln bleiben, wenn er direkt vom Händler oder Dienstleister angeboten wird. Bei kleinen und mittleren Unternehmen kann diese Frist unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 50 Tage betragen.

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Händler unter Druck

Für Händler bringt das neue Regelwerk erhebliche Herausforderungen mit sich – vor allem durch steigende Verwaltungskosten und den notwendigen Umbau bestehender Systeme. Ratenkäufe und „Buy Now, Pay Later“-Angebote könnten infolgedessen zurückgefahren werden.

Die Juristin Anke Bölinger vom Informationsdienstleister CRIF verweist auf Branchen, die von den neuen Anforderungen überrascht wurden: „Es gibt Branchen, die dachten lange Zeit, sie sind außen vor.“ Dazu zählt etwa die Telekommunikationsbranche. Werden beispielsweise Handys gemeinsam mit einem Mobilfunkvertrag finanziert, können künftig auch solche Finanzierungsmodelle unter die neuen Verbraucherkreditregeln fallen.

Für Konsumenten könnten umfangreichere Bonitätsprüfungen und mögliche Nachweise über Einkommen und finanzielle Verpflichtungen abschreckend wirken und sich damit auch auf die Umsätze auswirken. Bölinger bringt es auf den Punkt: „Kein Zweifel daran, dass Verbraucherschutz sehr wichtig ist, aber diesen höheren Prüfungsaufwand, den bezahlen alle wir.“ Die gestiegenen Kosten für Bonitätsprüfungen könnten letztlich an die Endkunden weitergegeben werden – was höhere Preise zur Folge haben könnte.