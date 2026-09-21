Mit nur 27 Jahren: Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber ist tot

Sein Kampf war öffentlich, sein Ende kommt unerwartet: Presley Gerber stirbt mit nur 27 Jahren in einer Entzugsklinik.

Presley Gerber, der 27-jährige Sohn von Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber, ist in einer Reha-Einrichtung gestorben. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt, eine Obduktion steht noch aus.

Der Tod des jungen Mannes wurde durch Daten des Los Angeles County Medical Examiner bestätigt. Presley war der ältere Bruder von Model und Schauspielerin Kaia Gerber und der einzige Sohn von Cindy Crawford und Rande Gerber. Ein Sprecher der Familie erklärte gegenüber TMZ: „Die Familie bittet in dieser sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre.“

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Offene Kämpfe

Der in Malibu aufgewachsene Gerber arbeitete bereits als Jugendlicher als Model und sprach später wiederholt öffentlich über seine persönlichen Probleme. Im „Studio 22“-Podcast berichtete er 2023 unter anderem über Depressionen und psychische Belastungen. Er erklärte, dass es für ihn bereits genüge, wenn seine Offenheit auch nur einem Menschen dabei helfen könne, aus einer ähnlichen Situation herauszukommen.

Auch auf Instagram sprach Gerber offen über psychische Gesundheit, Sucht und seinen Weg der Genesung. Unter anderem veröffentlichte er Beiträge unter dem Titel „Mental Health Mondays“. Bereits 2023 hatte er im „Studio 22“-Podcast beschrieben, wie sehr ihn das Thema beschäftigte: Der Umgang mit seiner psychischen Gesundheit sei für ihn ein „24/7-Job“.

Schwester & Vorgeschichte

Seine Schwester Kaia Gerber, die ebenfalls als Model und Schauspielerin arbeitet, hatte erst im August öffentlich über die langjährigen Suchtprobleme ihres Bruders und deren Auswirkungen auf die Familie gesprochen. Gegenüber der US-„Vogue“ erklärte sie, sie sei sehr stolz auf seine Offenheit und darauf, dass Presley seine Probleme nicht länger vor der Öffentlichkeit verstecken wollte.

Im Jänner 2019 war Presley Gerber wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen worden. Im Juli desselben Jahres erhielt er drei Jahre Bewährung und musste ein DUI-Programm sowie zwei Tage gemeinnützige Arbeit absolvieren.

Die Ergebnisse der Obduktion stehen noch aus.