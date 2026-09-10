Wien streicht psychosoziale Schulteams – heftige Kritik

Wien zieht psychosoziale Fachkräfte aus Schulen ab – ausgerechnet dort, wo der Druck auf Kinder und Jugendliche wächst.

Die Wiener Stadtregierung stellt die psychosoziale Betreuung an Schulen durch multiprofessionelle Teams ein. Als Ersatz soll der Chancenbonus des Bundes neue Ressourcen bereitstellen. Die ÖVP übt scharfe Kritik an dieser Entscheidung.

Im Oktober 2024 hatte die Stadt Wien – unter der Ägide von Bürgermeister Michael Ludwig – multiprofessionelle Teams aus Psychologen und Sozialarbeitern an Schulen eingeführt, um auf die wachsenden psychosozialen Belastungen unter Schülerinnen und Schülern zu reagieren. Das ursprüngliche Vorhaben sah vor, bis Ende 2026 insgesamt 17 solcher Teams an 52 Pflichtschulstandorten zu etablieren und damit rund 15.000 Kinder und Jugendliche zu erreichen. Dieses Programm wird nun nicht weitergeführt.

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Programm eingestellt

Derzeit sind 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – in Teilzeit und Vollzeit – an 29 Standorten in drei Wiener Bezirken im Einsatz, was 34,5 Vollzeitäquivalenten entspricht. Da der Chancenbonus zeitgleich startet und inhaltliche Überschneidungen mit den bestehenden Aufgaben der Teams entstehen, hat die Stadt Wien die Einstellung des Programms beschlossen. Der Chancenbonus des Bundes stellt ab dem Schuljahr 2026/27 jährlich 65 Millionen Euro zur Verfügung, um an 400 vorwiegend Volks- und Mittelschulen in besonders herausfordernder sozialer Lage insgesamt bis zu rund 800 zusätzliche Vollzeitäquivalente für unter anderem Lehrkräfte, Schulpsychologie, Schulsozialarbeit und Sozialpädagogik zu finanzieren. Laut Bildungsministerium werden durch den Chancenbonus konkret 244 Volksschulen und 156 Mittelschulen mit rund 112.000 Schülerinnen und Schülern für mindestens fünf Jahre in das Programm aufgenommen, wobei die Auswahl der Standorte anhand der sozioökonomischen Ausgangslage erfolgt. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker betont, dass laufende Betreuungsverhältnisse ordnungsgemäß abgeschlossen oder weitergeführt werden: „Ein Systemwechsel darf nicht dazu führen, dass funktionierende Unterstützung von einem Tag auf den anderen abbricht.“

ÖVP-Kritik

Die ÖVP lässt die Erklärungen der Stadtregierung nicht gelten und übt deutliche Kritik. ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfus bezeichnet den Schritt als verantwortungslos: „Wien streicht 34 Vollzeitkräfte für die psychosoziale Unterstützung an Wiens Schulen.“ Darüber hinaus wirft er Hacker vor, gezielt an der falschen Stelle zu kürzen: „Stadtrat Hacker spart hier wieder einmal am falschen Ort und sabotiert damit den Chancenbonus.“

Auch ÖVP-Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec mahnt angesichts der Lage an Wiens Schulen zur Vorsicht: „Die psychischen Belastungen von Kindern und Jugendlichen haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.“ Der Chancenbonus sei als ergänzendes Instrument gedacht – nicht als vollwertiger Ersatz für die nun wegfallenden Teams, so der Tenor der ÖVP-Kritik. Zum Vergleich: Am 1. Oktober 2025 waren an Wiener Pflichtschulen 74 Schulsozialarbeiter tätig, was 58,19 Vollzeitäquivalenten entspricht.