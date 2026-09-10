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Österreich bekommt ersten veganen Schwangerschaftstest

Österreich bekommt ersten veganen Schwangerschaftstest
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Schwangerschaftstest ohne Tierversuche, mit KI-Auswertung – und jetzt auch in Österreich im Regal.

Ein veganer Schwangerschaftstest ist ab sofort auch in Österreich erhältlich. Das deutsche Startup-Unternehmen Phaeosynt hat mit „hey mela“ ein Produkt entwickelt, das vollständig auf tierische Antikörper verzichtet. Anstelle dieser kommen Antikörper aus Kieselalgen zum Einsatz.

Damit entfällt die Notwendigkeit, Tiere in den Herstellungsprozess einzubeziehen – in der EU sterben schätzungsweise eine Million Tiere jährlich allein für die Produktion solcher Antikörper. Dies bestätigt das Joint Research Centre der Europäischen Kommission, das in einer 2020 veröffentlichten Empfehlung zu tierfreien Antikörpern auf die Dimension dieser Praxis hinweist.

Veganer Test verfügbar

Das Produkt ist in Österreich in Filialen von dm und Bipa zu finden. Bei „hey mela“ handelt es sich um ein zugelassenes Medizinprodukt, dessen Zuverlässigkeit bei über 99 Prozent liegt – gemessen ab dem erwarteten Beginn der Periode. Bereits vier Tage davor kann das Testergebnis aussagekräftig sein.

Für den Fall, dass das Ergebnis auf dem Teststreifen nicht eindeutig ablesbar ist, steht eine KI-gestützte App zur Verfügung, die bei der Auswertung unterstützt.

Höhle der Löwen

Bekannt wurde Phaeosynt im vergangenen Herbst durch einen Auftritt in der deutschen TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“, wo das Unternehmen nach Investoren suchte – allerdings ohne Erfolg. Dennoch gelang es dem Startup in der Folge, externe Finanzierung zu sichern, wodurch die internationale Vermarktung des tierversuchsfreien Tests möglich wurde.

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