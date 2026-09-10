Pensionsreform in Österreich: Millionen Arbeitnehmer sollen profitieren

Österreich dreht an einer der größten Stellschrauben der Altersvorsorge – und Millionen Arbeitnehmer könnten davon profitieren.

Der österreichische Sozialausschuss hat eine umfassende Reform der betrieblichen Altersvorsorge auf den Weg gebracht, die Arbeitnehmern im Land ab dem Jahr 2028 deutlich verbesserte Möglichkeiten zur Absicherung im Alter eröffnen soll. Mit 1. Jänner 2028 treten neue Regelungen in Kraft, die das bestehende System grundlegend neu ausrichten. Der Sozialausschuss des Nationalrats billigte den Gesetzesvorschlag am 9. September 2026 mit den Stimmen der Koalitionsparteien.

Kern der Reform ist die Möglichkeit, das angesparte Abfertigungsgeld in ein einheitliches, standardisiertes Pensionskassenprodukt zu überführen. Damit soll die zweite Säule der Pensionsvorsorge gezielt gestärkt werden – mit dem erklärten Ziel, Arbeitnehmer unabhängig von ihrem jeweiligen Arbeitgeber langfristig finanziell abzusichern. Derzeit können lediglich rund 25 Prozent der Beschäftigten ihr angespartes Kapital tatsächlich in eine Zusatzpension umwandeln. Laut Finanzmarktaufsicht verfügten mit Stichtag 30. Juni 2024 rund 1,08 Millionen unselbständig Erwerbstätige in Österreich über eine Anwartschaft im Pensionskassensystem, was etwa 23 Prozent aller unselbständig Beschäftigten entspricht. ÖVP-Finanzsprecher Andreas Ottenschlager brachte das Reformziel auf den Punkt: „Im Wesentlichen darum, eine echte Zusatzpension für alle zu schaffen.“

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Neue Veranlagungsmodelle

Ein zentrales Element der Neuregelung sind zwei unterschiedliche Veranlagungsmodelle, zwischen denen Arbeitnehmer künftig frei wählen können. Das erste Modell setzt auf eine klassische Kapitalgarantie und bietet damit ein hohes Maß an Planungssicherheit. Das zweite, neu eingeführte Modell verzichtet auf eine solche Garantie, eröffnet dafür aber die Chance auf deutlich höhere Erträge. Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl erläuterte dazu: „Wir führen ein neues Veranlagungsmodell ein, das auf höhere Ertragschancen setzt.“

Konkrete Zahlen

Konkrete Berechnungsbeispiele verdeutlichen das finanzielle Potenzial der Reform. Arbeitgeber führen derzeit 1,53 Prozent des Bruttogehalts in Vorsorgekassen ab. Durch das neue Modell könnten Arbeitnehmer beim Pensionsantritt je nach individuellem Verlauf bis zu 58 Prozent mehr Kapital zur Verfügung haben.

Für eine 25-jährige Beschäftigte im Einzelhandel errechnet sich ein potenzielles Plus von 47 Prozent, für einen 35-jährigen Installateur ein Zuwachs von 33 Prozent.