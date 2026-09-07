UN schlägt Alarm: KI bedroht das Überleben der Menschheit

Ein UN-Hochkommissar schlägt Alarm: KI bedroht die Menschheit – und die Zeit für verbindliche Regeln läuft ab.

Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte, hat am Montag vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf eindringlich vor den Gefahren der Künstlichen Intelligenz gewarnt. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen birgt KI potenziell existenzgefährdende Risiken für die gesamte Menschheit. Konkret benennen die UN KI-gestützte Überwachungssysteme, die in einigen Ländern nahezu durchgehende Überwachung von Einzelpersonen oder ganzen Gemeinschaften ermöglichen und dadurch das Recht auf Privatsphäre sowie die Freiheitsrechte tiefgreifend beeinträchtigen. Zudem warnen die Vereinten Nationen vor KI-gestützter Desinformation, Deepfakes und personalisierter Manipulation von Informationen als Bedrohung für demokratische Prozesse und Wahlen.

Forderung nach Regelungen

In seiner Rede unterstrich Türk die Notwendigkeit sofortigen Handelns und sprach sich für verbindliche Regelungen aus: „Ich fordere daher hier und heute, dass wir verbindliche Garantien für die Sicherheit und den Schutz im Zusammenhang mit KI schaffen, bevor es zu spät ist.“ Der Appell spiegelt die zunehmende Beunruhigung innerhalb der Vereinten Nationen über eine weitgehend unkontrollierte Entwicklung von KI-Technologien wider.

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Die internationale Gemeinschaft hat bereits erste Schritte unternommen: Am 21. März 2024 hat die UN-Generalversammlung einstimmig eine Resolution zur Förderung sicherer und vertrauenswürdiger KI-Systeme angenommen, in der alle Mitgliedstaaten aufgerufen werden, KI-Regulierungs- und Governance-Ansätze zu entwickeln. Dennoch fordert Türk nun verbindliche Garantien und unterstreicht damit die Dringlichkeit weitergehender Maßnahmen.

Die Forderung nach verbindlichen Sicherheitsstandards im Bereich der Künstlichen Intelligenz betrifft nicht nur einzelne Staaten, sondern auch internationale Gemeinschaften – darunter die BKS-Diaspora (bosnisch-kroatisch-serbische Diaspora). Globale Regulierungsansätze im Umgang mit KI können weitreichende Veränderungen in gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Strukturen anstoßen, von denen auch ethnische Gemeinschaften weltweit unmittelbar betroffen sein können.