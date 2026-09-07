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Stromausfall

Blackout: Wie ein Marder eine ganze Region lahmlegte

Blackout: Wie ein Marder eine ganze Region lahmlegte
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein kleines Tier, ein großer Kurzschluss: In Vorarlberg erlebten tausende Haushalte einen Stromausfall der besonderen Art.

Am Montag sorgte ein ungewöhnlicher Zwischenfall in Vorarlberg für kurzzeitige Aufregung in der Region.

Zwischen Frastanz und Nenzing waren rund 8.000 Haushalte von einem Stromausfall betroffen. Die Unterbrechung der Versorgung dauerte drei Minuten und vierzig Sekunden. Ausgelöst wurde sie durch einen Marder, der auf einen Großtransformator geklettert war und dabei einen Kurzschluss verursachte. Das Energieunternehmen illwerke vkw bestätigte den Vorfall.

Marder als Auslöser

Beim Klettern auf dem Transformator überbrückte das Tier zwei Phasen, was den Kurzschluss auslöste. Die dadurch entstandene Störung unterbrach die Stromversorgung in der betroffenen Region – wenn auch nur für kurze Zeit.

Durch schnelle Umschaltungen im Netz konnten die betroffenen Haushalte rasch wieder mit Strom versorgt werden. Noch am Vormittag wurden zusätzliche Reparaturarbeiten durchgeführt.

Seitdem läuft die Versorgung wieder störungsfrei, wie die Tochtergesellschaft vorarlberg netz mitteilte.

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KO KOSMO-Redaktion
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