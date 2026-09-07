Streichelzoo-Besuch endet für Dreijährige mit dem Tod

Ein Streichelzoo-Besuch, der für eine Familie zur Tragödie wird – und ein stilles Mahnmal für unterschätzte Gefahren hinterlässt.

Ein dreijähriges Mädchen aus dem australischen Bundesstaat Victoria hat einen Besuch im Streichelzoo nicht überlebt. Das Kind zog sich dabei eine Infektion mit E.-coli-Bakterien zu, die zu einem lebensbedrohlichen hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS, schwere Nierenkomplikation) führte. Diese Bakterien sind im Darm von Nutztieren verbreitet und werden in erster Linie über deren Kot weitergegeben.

Sechs Wochen lang kämpften Ärzte des Monash Children’s Hospital in Melbourne um das Leben des Kindes – ohne Erfolg. Die Eltern wandten sich anschließend mit den Worten an die Öffentlichkeit: „Wir haben unser geliebtes Mädchen verloren.“

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Zweiter Erkrankungsfall

Auch ein zweijähriger Junge erkrankte im Zuge desselben Zoobesuchs an HUS – er konnte nach wochenlanger medizinischer Behandlung jedoch gerettet werden. Der Fall macht deutlich, welche ernsthaften Risiken derartige Infektionen bergen können, und lenkt den Blick auf typische Krankheitszeichen wie blutigen Durchfall, ausgeprägte Schwäche und ungewöhnliche Erschöpfung.

Die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Victoria untersucht den Fall, hat bislang jedoch keinen einzelnen Streichelzoo beziehungsweise Bauernhof als eindeutige Quelle der Infektion identifizieren können. Nach Angaben australischer Fach- und Gesundheitsstellen werden landesweit rund 1.000 Infektionen mit Shiga-Toxin-produzierenden E.-coli (STEC) pro Jahr registriert, bei denen nur ein sehr kleiner Teil der Betroffenen ein hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) entwickelt.

Empfehlungen für Eltern

Fachleute empfehlen, nach jedem Kontakt mit Tieren die Hände gründlich zu waschen, um einer Ansteckung vorzubeugen. Eltern werden dazu angehalten, bei kleinen Kindern besonders aufmerksam zu sein, sobald Anzeichen eines Magen-Darm-Infekts auftreten – denn was zunächst harmlos wirkt, kann sich rasch zu einem lebensbedrohlichen Zustand entwickeln.