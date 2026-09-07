Nach Besuch im Streichelzoo: Dreijähriges Mädchen stirbt

Ein Ausflug in den Streichelzoo endet für eine Familie in Australien mit einer Tragödie, die Eltern und Behörden gleichermaßen erschüttert.

In Australien ist ein dreijähriges Mädchen an den Folgen einer schweren Infektion mit E.-coli-Bakterien gestorben. Zuvor hatte das Kind einen Streichelzoo im Bundesstaat Victoria besucht. Sechs Wochen lang lag das Mädchen auf der Intensivstation des Monash Children’s Hospital.

Das Kind erkrankte am hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS), einer seltenen und schweren Komplikation, die durch bestimmte Shiga-Toxin-produzierende E.-coli-Bakterien (STEC) ausgelöst werden kann. Die Erkrankung führte bei dem Mädchen unter anderem zu Nierenversagen und einer Schädigung des Gehirns. Die Eltern bestätigten den Tod ihrer Tochter mit den Worten: „Wir haben unser geliebtes Mädchen verloren.“

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Zweiter Fall überlebt

Ein ebenfalls an HUS erkrankter zweijähriger Junge überlebte die Erkrankung. Nach Angaben von 7NEWS hatten beide Kinder die Rain, Hayne and Shine Children’s Farm in Balnarring im Bundesstaat Victoria besucht – allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Die Gesundheitsbehörde betont jedoch, dass bislang keine gemeinsame Infektionsquelle für die beiden Fälle festgestellt werden konnte.

Die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Victoria untersuchte im Zuge ihrer Ermittlungen auch den Bauernhof und verlangte unter anderem zusätzliche Möglichkeiten zum Händewaschen sowie Warnhinweise zum Infektionsrisiko. Der Betrieb setzte die geforderten Maßnahmen laut 7NEWS vollständig um. Eine eindeutige Verbindung der Erkrankungen mit dem Hof konnte bislang nicht nachgewiesen werden; auch ein Fehlverhalten des Betriebs ist nicht festgestellt worden.

Die Gesundheitsbehörde von Victoria weist darauf hin, dass gründliches Händewaschen nach dem Kontakt mit Tieren zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen gegen derartige Infektionen zählt.