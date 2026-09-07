Raub am Wiener Gürtel: 27-Jähriger bedrohte Zeugen mit Messer

Messer gezückt, Geld geraubt – doch der Täter kam nicht weit. Ein Überfall am Mariahilfer Gürtel endete schnell mit einer Festnahme.

Am Samstag kam es am Mariahilfer Gürtel in Wien zu einem Raubüberfall, bei dem die Polizei rasch einschreiten konnte.

Gegen 16:30 Uhr soll ein 27-jähriger Mann einer bislang unbekannten Frau einen 20-Euro-Schein aus der Hand gerissen und sie anschließend mit beiden Händen im Gesicht weggestoßen haben. Als ein 46-jähriger Zeuge einschreiten wollte und den Mann ansprach, eskalierte die Situation. Der Tatverdächtige soll ein Messer gezogen und die Herausgabe des Bargeldes gefordert haben, das der Zeuge in der Hand hielt. Anschließend soll er dem 46-Jährigen einen 10-Euro-Schein entrissen haben und geflüchtet sein.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Rasche Festnahme

Der 46-jährige Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige, ein 27-jähriger syrischer Staatsangehöriger, angehalten und vorläufig festgenommen werden. Ein Teil des geraubten Bargeldes konnte sichergestellt werden.