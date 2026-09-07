Feuerwerk-Explosion verwüstet Kirche: Zehn Tote, zahlreiche Verletzte

Ein Patronatsfest in Mexiko endet in einer Tragödie – mitten in der Feier reißt eine Explosion Menschen in den Tod.

Bei einem Patronatsfest in der mexikanischen Gemeinde Santa María Canchesda, rund 160 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt, sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Ausgelöst wurde die Katastrophe durch die Explosion von Feuerwerkskörpern, die auf dem Gelände einer Kirche gelagert waren. 64 weitere Personen erlitten Verletzungen – darunter zwei Priester sowie mehrere Kinder.

Explosion auf Kirchengelände

Die Detonation ereignete sich in einem Raum auf dem Kirchengelände, in dem die Feuerwerkskörper aufbewahrt wurden. Durch die Wucht der Explosion wurde ein angrenzender Bereich der Kirche vollständig verwüstet. Nach Angaben der Behörden kollabierten Gebäudeteile der Kirche und angrenzender Strukturen, wodurch mehrere Personen unter den Trümmern eingeschlossen wurden. Über die genaue Ursache des Unglücks lagen zunächst keine gesicherten Erkenntnisse vor.

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#Esplosione durante un festival religioso in #Messico: almeno 10 morti e 64 feriti.

L’incidente è avvenuto vicino alla chiesa di Nuestra Señora de la Luz, a Temascalcingo.

Ancora ignote le cause. pic.twitter.com/sNq0Ole0Pr — RadioItalia (@RadioItaliaIRIB) September 7, 2026

Das Unglück geschah im Zuge eines Patronatsfestes, einer religiösen Feierlichkeit, die in der Gemeinde alljährlich begangen wird. Die Regierung des Bundesstaates México bestätigte den Vorfall offiziell.

Auch das zuständige Bistum äußerte sich und machte Angaben zu den verletzten Geistlichen.