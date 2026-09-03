Schlafende Frau mit Sprengkörpern attackiert – Mordanklage erschüttert Gericht

Illegale Böller, zerborstene Fenster, eine schlafende Frau – und nun vier Angeklagte, denen versuchter Mord vorgeworfen wird.

Am Landesgericht Wiener Neustadt hat am Donnerstag der Prozess gegen vier junge Männer begonnen, denen versuchter Mord vorgeworfen wird. Der Anklage zufolge hatten die Beschuldigten in der Nacht zum 8. Jänner das Haus einer 19-jährigen Frau in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling angegriffen. Einer von ihnen zertrümmerte die Fensterscheiben des Gebäudes, in dem die junge Frau schlief, und warf illegale Feuerwerkskörper der Kategorie F4 hinein.

In Österreich gelten Feuerwerkskörper der Kategorie F4 als pyrotechnische Gegenstände für Unterhaltungszwecke, die eine große Gefahr darstellen. Sie sind nur für Personen mit Fachkenntnis vorgesehen und dürfen ausschließlich mit behördlicher Bewilligung verwendet werden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Das Opfer erlitt einen Schock sowie einen Tinnitus; der entstandene Sachschaden am Haus beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Eine Videoaufnahme dokumentiert die Wucht des Vorfalls – zu hören sind Explosionsgeräusche, zu sehen das Zerbersten der Fenster.

Mordvorsatz bestritten

Die Angeklagten bestreiten einen Mordvorsatz und bezeichnen die Aktion als beklagenswerten Streich. Die Staatsanwaltschaft hingegen sieht den Tatbestand des versuchten Mordes als erfüllt an. Die verwendeten Feuerwerkskörper waren illegal und stammten aus dem Grenzgebiet zur Tschechischen Republik.

Der Hauptangeklagte wies zur Tatzeit einen Blutalkoholwert von rund 2,4 Promille auf; bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden in seinem Zimmer weitere Feuerwerkskörper sowie eine Machete sichergestellt. „Sie war meine beste Freundin, wie eine Schwester für mich“, sagte er vor Gericht. „Ich wollte sie nicht töten. Ich hätte nie gedacht, dass das mit Knallern überhaupt möglich ist.“

Anklage überzogen?

Die Verteidigung hält die Anklage für deutlich überzogen. „Die Tat war exzessiv bescheuert, aber die Anklage wegen Mordversuchs ist auch exzessiv“, erklärte einer der Anwälte. „Hier ist etwas als Mord angeklagt, das mit einem Mord absolut nichts zu tun hat.“

Der Prozess wurde vertagt; beim nächsten Verhandlungstermin soll das Opfer als Zeugin aussagen.