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Urlaubstragödie

Whirlpool-Drama in Spanien: Kinder finden ihre Eltern tot

Whirlpool-Drama in Spanien: Kinder finden ihre Eltern tot
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Familienurlaub in Spanien endet mit einem Schock: Zwei Elternteile sterben unter rätselhaften Umständen – die Ermittler suchen nach der Ursache.

Ein tragisches Ereignis überschattete den Spanienurlaub einer vierköpfigen Familie aus London: Am 25. August wurden die Eltern Thomasina Tobin (51) und Patrick Tobin (48) von ihren Kindern leblos in der Ferienvilla in Cullera, Valencia, entdeckt. Die Kinder fanden die beiden gegen 17 Uhr, ein Nachbar alarmierte daraufhin den Notdienst.

Keine Fremdeinwirkung

Die örtliche Polizei geht von einem Unfall aus. Eine zunächst eingeleitete Untersuchung durch die Mordkommission der Guardia Civil ergab keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung oder einen Einbruch. Da das Ehepaar im Bereich des Whirlpools aufgefunden wurde, konzentrieren sich die Ermittler nun auf technische Aspekte der Anlage.

Laut Berichten der Irish Times und von El País könnte der starke Sog des Whirlpools ursächlich für die Verletzungen gewesen sein, die an den Körpern der Verstorbenen festgestellt wurden. Forensiker prüfen zudem die Möglichkeit eines Kreislaufstillstands infolge körperlicher Belastung. Die Ergebnisse der Autopsie sowie toxikologische Befunde stehen noch aus.

Nach vorläufigen Obduktionsergebnissen haben die Gerichtsmediziner in Valencia eine Tötung und Gewalt durch Dritte als Todesursache ausgeschlossen. Die Ermittlungen konzentrieren sich seither auf einen technischen Defekt am Jacuzzi-Saugsystem als Ursache eines Doppelunfalls.

Hilfe für Kinder

Nach dem tödlichen Unglück reisten Verwandte nach Spanien, um sich um die beiden hinterbliebenen Kinder zu kümmern.

Die Familie erhält dabei auch Unterstützung aus der Diasporagemeinschaft.

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KO KOSMO-Redaktion
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