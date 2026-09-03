Whirlpool wird zur Todesfalle: Ehepaar stirbt im Familienurlaub

Ein Familienurlaub in Spanien endet mit einem tragischen Fund – und die Umstände werfen ernste Fragen zur Sicherheit von Ferienunterkünften auf.

In einer Ferienvilla im spanischen Cullera wurden die britischen Eheleute Patrick und Thomasina Tobin leblos aufgefunden. Als mögliche Todesursache gilt eine sogenannte Ansaugfalle im Whirlpool des Anwesens.

Die Familie hatte am 22. August ihre Reise nach Spanien angetreten und wollte am darauffolgenden Sonntag wieder nach Großbritannien zurückkehren. Am Dienstag um 17 Uhr machten die Teenager-Kinder des Paares den erschreckenden Fund: Beide Elternteile lagen leblos außerhalb des Whirlpools im Spa-Bereich der Villa.

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Tödliche Ansaugfalle

Der Umstand, dass die Körper nicht im Wasser, sondern daneben aufgefunden wurden, lenkte den Verdacht der Behörden früh auf eine Ansaugfalle als Ursache. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte die Ablaufvorrichtung des Jacuzzis eine außergewöhnlich starke Saugkraft entwickelt haben, die das Ehepaar unter Wasser festhielt. An den Körpern wurden Kratzer und Blutergüsse festgestellt, die auf den Sog zurückgeführt werden.

Auffällig war zudem, dass das Wasser im Becken getrübt war und einen chemischen Geruch aufwies. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Stromschlag ergaben sich bei der Untersuchung nicht.

Konsularische Unterstützung

Nachdem die Kinder den Vermieter der Ferienvilla alarmiert hatten, trafen in der Nacht auf Mittwoch um 3 Uhr Verwandte ein, um sich um die Jugendlichen zu kümmern. Sowohl das irische Außenministerium als auch neuseeländische Behörden haben den Angehörigen konsularische Unterstützung zugesagt.

Patrick Tobin war in der Technologiebranche in London tätig, während seine Frau Thomasina die Hotelsparte einer Beratungsfirma leitete und unter anderem am Umbau des renommierten Ritz-Hotels in London mitgewirkt hatte.