190 km/h statt 80: 19-Jähriger wollte sein Auto „trockenfahren“

Mit 190 km/h durch eine 80er-Zone – und einer Ausrede, die Polizisten wohl selten zu hören bekommen.

Gegen 1 Uhr nachts stoppten Beamte der Landesverkehrsabteilung Steiermark auf der B67 in Feldkirchen bei Graz einen 19-jährigen Autofahrer, der in einer 80er-Zone mit rund 190 km/h unterwegs war. Als Erklärung für die extreme Geschwindigkeit gab der junge Mann an, sein Fahrzeug zuvor gewaschen zu haben und es nun trockenfahren zu wollen.

Probeführerschein weg

Die Polizisten waren im Rahmen von Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße im Einsatz, als ihnen ein leistungsstarkes Fahrzeug auffiel, das nach einem Kreisverkehr stark beschleunigte. Eine Geschwindigkeitsmessung bestätigte den Verdacht: Der Wagen war mit annähernd 190 km/h unterwegs. Der 19-Jährige wurde daraufhin angehalten, angezeigt und sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Zudem wurde ihm der Probeführerschein entzogen.

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In Österreich führt eine Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 90 km/h zu einer Entziehung der Lenkberechtigung für mindestens sechs Monate sowie zu einer Geldstrafe zwischen 500 und 7.500 Euro. Zusätzlich können Nachschulung und bei Wiederholungsfällen amtsärztliche und verkehrspsychologische Untersuchungen angeordnet werden. Für Probeführerscheinbesitzer wird bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 40 km/h außerhalb des Ortsgebiets zusätzlich eine Nachschulung angeordnet und die Probezeit um ein Jahr verlängert.

Regelmäßige Kontrollen

Die B67 in Feldkirchen bei Graz gilt als stark befahrene Straße, besonders im Bereich des nahe gelegenen Flughafens Graz.

Die Landesverkehrsabteilung Steiermark führt dort regelmäßig Kontrollen durch, um gefährliche Verstöße zu unterbinden.