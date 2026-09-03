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Badeunfall

Badesachen am Ufer gefunden: Leiche aus Wörthersee geborgen

Badesachen am Ufer gefunden: Leiche aus Wörthersee geborgen
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Zurückgelassene Badesachen am Ufer – was folgte, war ein stundenlanger Großeinsatz mit tragischem Ende.

Ab Mittwochabend suchten Einsatzkräfte in der Ostbucht des Wörthersees in Klagenfurt nach einem vermissten Schwimmer. Auslöser der Suchaktion war ein beunruhigender Fund: Zeugen hatten die Badesachen des Mannes am Ufer des Strandbades Loretto entdeckt. Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung rückten mit einem Großaufgebot aus, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Die Suchaktion wurde in der Nacht zunächst erfolglos abgebrochen. Am Donnerstagfrüh nahmen die Einsatzkräfte die Suche wieder auf – und gegen 9.30 Uhr machten sie eine tragische Entdeckung: Eine männliche Leiche wurde aus dem Wasser geborgen.

Identität ungeklärt

Die Identität des Toten ist bislang nicht offiziell bestätigt. Bei dem vermissten Schwimmer handelt es sich um einen etwa 45 Jahre alten Mann. Noch ist daher offen, ob es sich bei der geborgenen Person tatsächlich um den seit Mittwoch vermissten Schwimmer handelt. Die Identifizierung läuft.

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KO KOSMO-Redaktion
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