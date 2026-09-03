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Tierschutzverstoß

Erhebliche Haltungsmängel: Behörden nehmen rund 160 Tiere ab

Erhebliche Haltungsmängel: Behörden nehmen rund 160 Tiere ab
(FOTO: LPD Burgenland)
1 Min. Lesezeit |

160 Tiere, eine Kontrolle, sofortiger Handlungsbedarf: Im Burgenland greifen Behörden bei einem Privatanwesen durch.

Aufgrund vorangegangener Hinweise kontrollierten Polizisten gemeinsam mit einer Amtstierärztin am Mittwoch ein Anwesen im Bezirk Jennersdorf. Dabei wurden erhebliche Mängel in der Tierhaltung festgestellt. Wegen Gefahr im Verzug ordnete die Amtstierärztin die Abnahme von rund 160 Tieren an.

Sofortige Abnahme

Auf dem Anwesen befanden sich Tiere verschiedenster Arten, darunter Hühner, Hähne, Küken, Hasen und Meerschweinchen. Bei der Kontrolle stellten die Behörden erhebliche Mängel bei der Haltung fest. Aufgrund der vorgefundenen Umstände ordnete die Amtstierärztin wegen Gefahr im Verzug die Abnahme der Tiere an.

Unterstützt wurde die Amtstierärztin von der Polizei sowie von Gemeindebediensteten. Rund 160 Tiere wurden in Transportboxen untergebracht und anschließend in geeignete Unterkünfte gebracht.

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