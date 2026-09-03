Bis zu 260 Euro Strafe: Nächste kroatische Stadt plant Alkohol-Verbot

Eine Nordkroatien-Stadt macht nachts dicht – zumindest was Alkohol betrifft. Varaždin setzt ein Zeichen, das bisher nur Küstenstädte kannten.

Varaždin (Nordkroatien) plant ein nächtliches Verkaufsverbot für Alkohol. Nach dem derzeitigen Entwurf soll Alkohol in Geschäften und an Tankstellen künftig zwischen 22 Uhr und 7 Uhr morgens nicht mehr verkauft werden dürfen. Zusätzlich soll der Konsum von Alkohol auf öffentlichen Flächen nach 22 Uhr eingeschränkt werden. Wer dagegen verstößt, könnte mit einer Geldstrafe von bis zu 260 Euro belegt werden.

Erste Festlandstadt

Bürgermeister Neven Bosilj begründete den Vorstoß mit zahlreichen Beschwerden aus der Bevölkerung. Vor allem rund um Tankstellen komme es immer wieder zu nächtlichen Störungen der öffentlichen Ruhe. Die betroffenen Anwohner hätten ein Recht auf Ruhe und Nachtruhe, erklärte Bosilj.

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Ähnliche Beschränkungen gibt es bereits in mehreren kroatischen Küstenstädten, darunter Split, Makarska und Medulin. Sollte der Vorschlag beschlossen werden, wäre Varaždin die erste kroatische Festlandstadt mit einer solchen Einschränkung des nächtlichen Alkoholverkaufs.

Breite Zustimmung

Einige von kroatischen Medien befragte Einwohner begrüßten den geplanten Schritt. Als Gründe nannten sie unter anderem nächtlichen Lärm und den Schutz Minderjähriger vor frühem Alkoholkonsum.

Gastronomiebetriebe wären von dem geplanten Verkaufsverbot nicht betroffen: In Restaurants, Bars und Cafés könnte Alkohol auch nach 22 Uhr weiterhin ausgeschenkt werden.