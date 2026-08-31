Achtung Autofahrer: Hier wird ab September geblitzt

Ried im Innkreis blitzt – und das mit Methode. Wo die mobilen Radarfallen ab September lauern, steht bereits fest.

Ried im Innkreis setzt bei der Verkehrsüberwachung auf mobile Radarautos, die monatlich ihre Standorte wechseln: Die Messgeräte sind in unscheinbar am Straßenrand geparkten Fahrzeugen untergebracht und erfassen dort Geschwindigkeitsüberschreitungen – ohne dass sie für Verkehrsteilnehmer auf den ersten Blick erkennbar sind.

Neue Standorte

Zuletzt waren die mobilen Blitzer in der Friedrich-Thurner-Straße, am Schönauerweg sowie in der Brucknerstraße positioniert. Ab Anfang September wechseln die drei Radarautos ihre Standorte: Dann werden in der Froschaugasse, der Schillerstraße und der Ufergasse Fahrzeuglenker erfasst, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten. Die jeweiligen Standorte der Radargeräte werden von der Stadtverwaltung jeweils vor Monatsbeginn öffentlich bekanntgegeben, um dem Vorwurf einer reinen Abzocke entgegenzuwirken.

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Sinkende Verstöße

Dass die Maßnahme greift, belegt die Entwicklung der vergangenen Jahre. Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP) verweist auf eine kontinuierlich sinkende Zahl an Verstößen: „Seit Jahren gehen die Zahlen der geblitzten Fahrzeuglenker zurück. Bis zu zehn Prozent pro Jahr.“ Dennoch werden im gesamten Stadtgebiet nach wie vor durchschnittlich rund 2.000 Lenker pro Monat geblitzt – dabei sind auch die fixen Radaranlagen mitgerechnet.