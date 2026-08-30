Autofahrer aufgepasst: Neue Radarfallen in diesen Bundesländern

Zwei Bundesländer, neue Radargeräte, höhere Treffsicherheit – auf Österreichs Straßen wird die Überwachung spürbar schärfer.

Autofahrerinnen und Autofahrer in Vorarlberg und Tirol müssen sich auf veränderte Bedingungen bei der Geschwindigkeitsüberwachung einstellen. Beide Bundesländer haben ihre Radartechnologie modernisiert, um die Sicherheit im Straßenverkehr gezielt zu verbessern.

Neue Radargeräte

In Vorarlberg läuft seit Oktober 2025 ein neues Hochfrequenz-Radarsystem im Einsatz der Landespolizei. Polizeisprecher Christian Tscutscer bestätigte, dass insgesamt vier Geräte zum Einsatz kommen. Ein wesentlicher Vorteil der neuen Technologie liegt in ihrer Flexibilität: Die Geräte lassen sich wahlweise in Messfahrzeuge einbauen, auf Stativen aufstellen oder in Multaboxen integrieren.

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Tirols Modernisierung

Auch Tirol hat seine mobile Radarüberwachung grundlegend erneuert. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, wurden sämtliche bisher verwendeten mobilen Messgeräte durch zeitgemäße Systeme ersetzt. Mit einer Investition von rund 400.000 Euro hat Tirol die Modernisierung als erstes österreichisches Bundesland flächendeckend abgeschlossen.

Die neuen Geräte zeichnen sich durch eine deutlich höhere Messgenauigkeit und verbesserte Überwachungsleistung aus. Das übergeordnete Ziel beider Maßnahmen ist eine effizientere Erfassung von Geschwindigkeitsübertretungen und damit eine spürbare Erhöhung der Verkehrssicherheit.