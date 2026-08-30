KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Blitzer-Upgrade

Autofahrer aufgepasst: Neue Radarfallen in diesen Bundesländern

Autofahrer aufgepasst: Neue Radarfallen in diesen Bundesländern
(Foto: iStock/Symbolbild)
2 Min. Lesezeit |

Zwei Bundesländer, neue Radargeräte, höhere Treffsicherheit – auf Österreichs Straßen wird die Überwachung spürbar schärfer.

Autofahrerinnen und Autofahrer in Vorarlberg und Tirol müssen sich auf veränderte Bedingungen bei der Geschwindigkeitsüberwachung einstellen. Beide Bundesländer haben ihre Radartechnologie modernisiert, um die Sicherheit im Straßenverkehr gezielt zu verbessern.

Neue Radargeräte

In Vorarlberg läuft seit Oktober 2025 ein neues Hochfrequenz-Radarsystem im Einsatz der Landespolizei. Polizeisprecher Christian Tscutscer bestätigte, dass insgesamt vier Geräte zum Einsatz kommen. Ein wesentlicher Vorteil der neuen Technologie liegt in ihrer Flexibilität: Die Geräte lassen sich wahlweise in Messfahrzeuge einbauen, auf Stativen aufstellen oder in Multaboxen integrieren.

Tirols Modernisierung

Auch Tirol hat seine mobile Radarüberwachung grundlegend erneuert. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, wurden sämtliche bisher verwendeten mobilen Messgeräte durch zeitgemäße Systeme ersetzt. Mit einer Investition von rund 400.000 Euro hat Tirol die Modernisierung als erstes österreichisches Bundesland flächendeckend abgeschlossen.

Die neuen Geräte zeichnen sich durch eine deutlich höhere Messgenauigkeit und verbesserte Überwachungsleistung aus. Das übergeordnete Ziel beider Maßnahmen ist eine effizientere Erfassung von Geschwindigkeitsübertretungen und damit eine spürbare Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Sozialbetrug
Acht Heimreisen, null Meldung: Kosovare zockte AMS jahrelang ab
| Provokation
Ustascha-Gruß bei Thompson Konzert: Vucic stellt Kroatien vor Europa an den Pranger
| Schattenbankensystem
Schlepper, Millionen, Schatten – das geheime Finanznetz mitten in Europa
| Schiffsunglück
Tragödie vor Zypern: Fähre mit Hunderten Passagieren gesunken (VIDEO)
| Gewaltvorwürfe
Julia Mecks erschütterndes Geständnis gegen JP Kraemer
MEHR AKTUELLE NEWS