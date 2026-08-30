Vier Tage lang lebendig begraben: Kleines Mädchen überlebt Flut-Hölle in Nepal

Vier Tage unter Trümmern, umgeben von Schlamm und Stille – dann ein Lebenszeichen, das die Einsatzkräfte nicht mehr loslässt.

Vier Tage nach der verheerenden Flutkatastrophe in Nepal gelang den Einsatzkräften ein bemerkenswerter Fund: Ein siebenjähriges Mädchen wurde, laut nepalesischen Medien, lebend unter den Trümmern entdeckt, nachdem es seit den ersten zerstörerischen Überflutungen als vermisst gegolten hatte. Polizeibeamte gruben das Kind mit bloßen Händen aus dem Schutt frei und veranlassten seinen sofortigen Transport in eine Klinik. Der Zustand des Mädchens gilt als kritisch.

A young girl was buried under debris during the Nepal floods but was miraculously rescued alive. 🙏https://t.co/HdA8MurHEz — NewsZone (@NewsZonex24) August 30, 2026

Massive Vermisste

Die Rettungsarbeiten laufen weiterhin auf Hochtouren. Während die Eltern des Kindes bereits in Sicherheit sind, werden nach wie vor rund 2.500 Menschen vermisst. Mehr als 600 Leichen wurden bislang geborgen, und die Behörden berichten, dass bereits einige Tausend Menschen lebend gerettet werden konnten.

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Schlamm als Hindernis

Die größte Herausforderung für die Einsatzkräfte stellen die gewaltigen Schlammmassen dar, die sich infolge der Flutwellen abgelagert haben. Armeesprecher Raja Ram Basnet brachte es auf den Punkt: „Der schwierigste Teil ist der abgelagerte Schlamm als Folge der Flutwelle.“ Im besonders schwer betroffenen Distrikt Chitwan konnten von 233 geborgenen Toten bislang lediglich vier identifiziert werden. Chinesische Satellitenaufnahmen liefern unterdessen einen Hoffnungsschimmer: Im Zusammenhang mit den Überschwemmungen 2024 zeigte Satellitenmaterial die Bildung eines Stausees am Fuß des Abbruch- und Rutschgebietes, der nach Angaben chinesischer Behörden eine erhebliche weitere Überflutungsgefahr darstellte. Nachdem sich dieser See entleert hat, gilt die unmittelbare Gefahr weiterer Überflutungen als deutlich verringert.