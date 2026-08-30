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Jetski-Crash

„Schwere medizinische Folgen“: Ralf Schumacher verletzt sich bei Raab-Show (VIDEO)

„Schwere medizinische Folgen“: Ralf Schumacher verletzt sich bei Raab-Show (VIDEO)
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Vollgas auf dem Wasser – für Ralf Schumacher endet das Jetski-Abenteuer mit einem schmerzhaften Moment.

Beim Jetski-Event der RTL-Show „Jetski Star WM“ zog sich der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher eine Schulterverletzung zu, die den Wettbewerb abrupt unterbrach.

Schumacher und Entertainer Stefan Raab, der die Show ins Leben gerufen hatte, traten gemeinsam als Team an. Auf der Regattabahn in Duisburg übernahm Schumacher das Steuer des Wasserfahrzeugs, während Raab als Beifahrer mitfuhr.

Schumachers Schulter

Schon früh kam es zum ersten Sturz ins Wasser – der Beginn einer turbulenten Teilnahme. Als das Gefährt erneut umkippte und Schumacher versuchte, es wieder aufzurichten, zog er sich dabei die Schulter aus. RTL sprach in diesem Zusammenhang von „schweren medizinischen Folgen“, betonte jedoch zugleich, dass es dem Ex-Rennfahrer den Umständen entsprechend gut gehe. Gegenüber Moderatorin Laura Wontorra schilderte Schumacher den Hergang: „Die Schulter ist ausgekugelt, als ich schnell versucht habe, den Jetski umzudrehen.“

Wettbewerb geht weiter

Trotz des Vorfalls wurde die Veranstaltung fortgesetzt. In der Team-Challenge setzten sich Gustav Schäfer, Schlagzeuger von Tokio Hotel, und René Mattli durch. Das „Staffel-Duell“ entschieden Jens Knossalla und Joey Kelly für sich, während Zirkusartist René Casselly im „Speed Duell“ als Sieger hervorging.

Ralf Schumacher gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Formel-1-Piloten und hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Grand-Prix-Rennen gewonnen.

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