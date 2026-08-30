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Frontalcrash

US-Amerikaner kracht in Gegenverkehr: Fünf Verletzte, zwei davon Kinder

US-Amerikaner kracht in Gegenverkehr: Fünf Verletzte, zwei davon Kinder
FOTO: FF Stadt Kitzbühel
2 Min. Lesezeit |

Ein Frontalcrash auf der Pass-Thurn-Straße fordert fünf Verletzte – darunter zwei Kinder. Die Ursache ist noch ungeklärt.

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Pass-Thurn-Straße in Kitzbühel ein schwerer Verkehrsunfall, an dem ein 56-jähriger US-amerikanischer Staatsbürger beteiligt war. Dabei wurden insgesamt fünf Personen verletzt, und der Verkehr in der Region kam zeitweise zum Erliegen.

Frontalkollision mit Folgen

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Amerikaner mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Wagen eines 65-jährigen Einheimischen kam. Darüber hinaus kollidierte er mit dem Fahrzeug einer 23-jährigen Frau. Zu den Verletzten zählten auch die beiden Söhne des Unfallverursachers – ein sieben und ein zehn Jahre altes Kind.

Die zwei verletzten Frauen wurden per Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen, die weiteren Verletzten in das Krankenhaus St. Johann in Tirol transportiert.

Massive Verkehrsbehinderungen

Die Unfallstelle zog erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich: „Aufgrund der Lage der Unfallstelle kam es zu massiven Rückstaus in Richtung Mittersill, St. Johann in Tirol sowie ins Brixental“, schildert die Feuerwehr Kitzbühel. Rund eine Stunde nach dem Unfall konnte die Strecke schließlich für den einseitigen Wechselverkehr freigegeben werden.

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