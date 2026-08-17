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Alkohol-Crash

4,1 Promille am Steuer: Lkw verliert 22 Tonnen Melonen

4,1 Promille am Steuer: Lkw verliert 22 Tonnen Melonen
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Lkw, eine Kurve, 4,1 Promille – und plötzlich lagen 22 Tonnen Melonen auf der Straße.

In der Gemeinde Wiefelstede im Ammerland (Niedersachsen) hat ein schwer alkoholisierter Lkw-Fahrer am Sonntag einen Unfall verursacht, bei dem 22 Tonnen Melonen auf der Fahrbahn landeten. Das teilte die Polizei Oldenburg am Montag mit.

Unfall im Ammerland

Der 52-Jährige verlor in einer langen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Dieser beschädigte sowohl das Führerhaus als auch die Bordwand des Aufliegers, woraufhin sich die gesamte Ladung löste.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 4,1 Promille. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

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