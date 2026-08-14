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Verkehrsunfall

Lkw brennt auf S1: Kilometerlanger Stau bei Schwechat (VIDEO)

Lkw brennt auf S1: Kilometerlanger Stau bei Schwechat (VIDEO)
Foto: Lesereporter
2 Min. Lesezeit |

Ein brennender Lkw sorgt am Freitagvormittag für massive Probleme auf der S1 – zwischen Rannersdorf und Leopoldsdorf steht der Verkehr kilometerlang still.

Auf der Wiener Außenring Schnellstraße S1 ist es am Freitag, 14. August 2026, zu einem Lkw-Brand gekommen. Das Fahrzeug fing am Vormittag zwischen Rannersdorf und Leopoldsdorf Feuer. Die S1 musste daraufhin gesperrt werden.

Einsatzkräfte rückten zur Brandbekämpfung aus. Hinter der Sperre kam der Verkehr innerhalb kurzer Zeit vollständig zum Stillstand. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.

S1 bei Schwechat dicht

Besonders betroffen ist die wichtige Verbindung im Süden Wiens zwischen Schwechat und dem Knoten Vösendorf. Die S1 verbindet unter anderem die A4 mit der A2 und wird täglich von zahlreichen Autofahrern sowie vom Transitverkehr genutzt.

Durch die Sperre müssen Lenker in der gesamten Region mit deutlichen Verzögerungen rechnen. Auch auf den Ausweichstrecken rund um Schwechat, Rannersdorf und Leopoldsdorf kann es zu stärkerem Verkehr und Staus kommen.

Dauer der Sperre noch offen

Wie lange die S1 nach dem Lkw-Brand gesperrt bleiben wird, war am Freitagvormittag zunächst nicht bekannt. Neben den Löscharbeiten muss der beschädigte Lkw geborgen und die Fahrbahn kontrolliert werden, bevor die Strecke wieder freigegeben werden kann.

Autofahrer sollten den Bereich nach Möglichkeit großräumig umfahren und vor Fahrtantritt die aktuelle Verkehrslage prüfen.

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