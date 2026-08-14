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Badeunfall

Österreich: 20-Jähriger aus acht Metern Tiefe gerettet – er stirbt trotzdem

Österreich: 20-Jähriger aus acht Metern Tiefe gerettet – er stirbt trotzdem
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Badetag am Neufelder See endet für einen 20-Jährigen tödlich – trotz sofortiger Rettung aus acht Metern Tiefe.

Ort des Geschehens

Am Donnerstagabend kam es am Neufelder See im Bezirk Eisenstadt-Umgebung zu einem tödlichen Badeunfall. Das teilte die Pressestelle der Landespolizeidirektion Burgenland am Freitagmorgen mit.

Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt geriet gegen 18:00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache unter Wasser. Ein anwesender Zeuge handelte unverzüglich, schwamm zur Unglücksstelle und holte den Verunglückten aus einer Tiefe von rund sechs bis acht Metern an die Oberfläche.

Reanimation erfolglos

Anschließend wurde der Mann der Wasserrettung übergeben. Alle sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg – der 20-Jährige erlag kurz darauf im Krankenhaus Eisenstadt seinen Verletzungen.

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