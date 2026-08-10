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Badeunfall

Nur 7 Meter vom Ufer entfernt: 68-Jährige stirbt beim Schwimmen

Nur 7 Meter vom Ufer entfernt: 68-Jährige stirbt beim Schwimmen
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Badetag am Wolfgangsee endet für eine 68-jährige Urlauberin tödlich – nur wenige Meter vom Ufer entfernt.

Eine Suchaktion am Wolfgangsee hat am Sonntagabend mit einem tragischen Ausgang geendet. Gegen 18.50 Uhr ging bei den Einsatzkräften die Meldung ein, dass eine 68-jährige Urlauberin beim Schwimmen nicht mehr ans Ufer zurückgekehrt war. Daraufhin rückten Wasserrettung, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei zum Badeplatz „Gamsjaga“ in St. Gilgen am Wolfgangsee aus, zusätzlich wurde ein Notarzthubschrauber angefordert.

Reanimation erfolglos

Ein Taucher machte die Frau schließlich in einer Tiefe von 3,5 Metern ausfindig – lediglich rund sieben Meter vom Ufer entfernt. Nach der Bergung leitete ein Notarzt sofort Reanimationsmaßnahmen ein, die jedoch erfolglos blieben.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist derzeit nicht geklärt.

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