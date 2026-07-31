Sturz ins Meer vor Kroatien: Suche nach Österreicher eingestellt

Ein Sturm, ein Sturz ins Meer – und dann Stille. Die Suche nach einem österreichischen Skipper vor Dalmatien hat ein endgültiges Ende gefunden.

Die Hoffnung auf ein Wiedersehen ist endgültig erloschen: Die kroatischen Behörden haben die Suche nach einem 46-jährigen Österreicher offiziell für beendet erklärt. Der Mann war am vergangenen Sonntag bei einem schweren Unwetter vor der dalmatinischen Küste von einem Segelboot ins Meer gestürzt. Er fungierte als Skipper des Bootes, das insgesamt sieben österreichische Staatsbürger an Bord hatte.

Das kroatische Meeresministerium gab am Donnerstag, 30. Juli 2025, bekannt, dass die aktive Suche im Seegebiet südlich der Insel Šolta eingestellt wurde.

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Die übrigen sechs Personen blieben unverletzt und wurden in Sicherheit gebracht. Ivan Paušić, Leiter des Navigationssicherheitsdienstes der Hafenbehörde Split, schilderte den Hergang gegenüber der kroatischen Tageszeitung „Slobodna Dalmacija“ folgendermaßen: „Die Besatzung gab an, dass der Kapitän, also der Steuermann, ins Meer gefallen war. Unseren Informationen zufolge wollte er das um die Schiffsschraube gewickelte Seil überprüfen. Aufgrund der etwa zweieinhalb Meter hohen Wellen wurde er vom Boot abgetrieben (…)“

Suche erfolglos

Die Suchaktion war großflächig angelegt: Neben der Hafenbehörde Split waren die Küstenwache sowie die See- und Flughafenpolizei im Einsatz. Drohnen, Boote und später auch zusätzliche Rettungs- und Polizeischiffe durchkämmten das Seegebiet – ohne Ergebnis. Noch an Bord hatten die verbliebenen Personen versucht, dem Mann ein Seil zuzuwerfen.

Doch bereits wenige Minuten nach seinem Sturz ins Wasser verlor sich jede Spur von ihm. Laut Medienberichten besteht die Möglichkeit, dass er in den Bereich der Schiffsschraube geraten ist.

Keine Fremdeinwirkung

Das Segelboot war zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Weg zu den Inseln Hvar und Korčula und gehörte Berichten zufolge einer kroatischen Charterfirma.

Hinweise auf Alkoholeinfluss, einen technischen Defekt oder Fremdeinwirkung liegen den Behörden nach aktuellem Stand nicht vor.