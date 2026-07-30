Unwetter-Chaos: Mure und Waldbrand nach Blitzschlag

Mure, Waldbrand, Blitzeinschlag – eine Sturmnacht hält die Feuerwehren im Salzburger Pongau in Atem.

Schwere Gewitter haben am Mittwochabend die Gemeinde Großarl im Pongau getroffen und eine Reihe von Feuerwehreinsätzen ausgelöst. Besonders hart traf es die Rattersberg Straße, die nach einem Murenabgang vollständig verschüttet wurde und dadurch mehrere Gebäude von der Außenwelt abschnitt. Noch in der Nacht wurden acht Personen aus zwei betroffenen Häusern in Sicherheit gebracht, wie Ortsfeuerwehrkommandant Josef Promegger bestätigte.

Inzwischen konnten die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren, die Straßensperre wurde ebenfalls aufgehoben.

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Waldbrand nach Blitz

Parallel dazu löste ein Blitzeinschlag einen Waldbrand aus, der die Einsatzkräfte ab den frühen Morgenstunden erneut in Atem hielt. Eine Anwohnerin hatte am Mittwoch gegen 17:30 Uhr nach einem Blitzeinschlag einen Feuerschein oberhalb der Bachalm in Großarl wahrgenommen und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer brach auf einer Seehöhe von rund 1.700 Metern in steilem und schwer zugänglichem Gelände aus, wie Stefan Hafner von den Freiwilligen Feuerwehren des Bezirks Pongau mitteilte.

Bereits zu Einsatzbeginn wurde vorsorglich ein Hubschrauber angefordert, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Ein erster Erkundungsflug ergab, dass lediglich ein einzelner Baum in Brand geraten war. Die Bekämpfung des Feuers erfolgte über Wasserabwürfe aus der Luft, wobei das Löschwasser aus einem nahegelegenen Speicherteich entnommen wurde.

Nach insgesamt sechs Löschflügen verschafften sich die Einsatzkräfte einen Überblick über das betroffene Areal. Da sich jedoch ein weiteres Gewitter ankündigte, entschied die Einsatzleitung, die Umgebung durch zusätzliche Wasserabwürfe vorsorglich zu durchnässen. Gegen 20:00 Uhr musste der Hubschraubereinsatz aufgrund des herannahenden Unwetters eingestellt werden.

Großer Kräfteeinsatz

An dem Einsatz beteiligt waren rund 50 Feuerwehrleute aus Großarl, ein Hubschrauber der Flugpolizei Salzburg, die Feuerwehr St. Johann im Pongau mit spezieller Waldbrandausrüstung und Flughelfern, die Drohne Pongau, das Einsatzleitfahrzeug Pongau sowie das Kerosinfahrzeug des Landesfeuerwehrverbandes Salzburg. Kommandant Josef Promegger schilderte das weitere Vorgehen: „Der Hubschrauber löscht den Baum jetzt zunächst von außen ab. Wir fliegen Personen mit Handwerkzeug hinauf, die den Brandbereich händisch aufarbeiten müssen.“

„Das bedeutet, dass das brennende Material dort oben auseinandergenommen und mit Löschrucksäcken gelöscht wird.“ Im Anschluss seien weitere Nachlöscharbeiten mit dem Hubschrauber geplant.