Endlich gelöscht: Wochenlang brannte der Wald – jetzt stehen vier Waldarbeiter vor dem Staatsanwalt

Wochen lang brannten die Wälder nördlich von Graz – jetzt stehen vier Männer im Fokus der Ermittler.

Die Polizeiermittlungen zum verheerenden Waldbrand nördlich von Graz, der sich im April und Mai 2026 über Wochen hinzog, sind abgeschlossen. Vier Waldarbeiter werden wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Im Raum steht die Möglichkeit, dass zumindest einer von ihnen während einer Mittagspause geraucht und mit der Glut seiner Zigarette die Katastrophe ausgelöst haben könnte.

Brandursache ermittelt

Etwa drei Monate nach dem größten Feuerwehreinsatz in der Geschichte der Steiermark liegen die wesentlichen Ergebnisse der Brandermittlung vor. Den Erkenntnissen zufolge dürfte das Feuer im Zusammenhang mit Forstarbeiten fahrlässig entstanden sein. Die Ermittler des Landespolizeikommandos Steiermark konnten bei der Spurensicherung die Brandausbruchsstelle eingrenzen.

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Als mögliche Ursache lässt sich demnach weder ein unbemerkter Funkenflug noch ein unsachgemäßer Umgang mit Zigaretten oder anderen Tabakwaren vollständig ausschließen. Hinweise auf alternative Zündquellen ergaben sich bei den Untersuchungen keine. Die vier Beschuldigten bestreiten jede Verantwortung.

Massiver Einsatz

Der Brand brach an einem Samstag aus, als die vier Waldarbeiter in der Nähe ihrer Arbeitsstelle eine Mittagspause im Schatten einlegten. Wanderer entdeckten die Flammen und verständigten die Einsatzkräfte.

Insgesamt 17 Tage lang bekämpften rund 2.500 Einsatzkräfte das Feuer beim Stift Rein (Zisterzienserstift) nördlich von Graz auf einem rund 100 Fußballfelder großen Forstgebiet, das sich durch teils extrem steiles Gelände zog. Laut Behördenangaben wurden rund 70 Hektar Waldfläche zerstört.