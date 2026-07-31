Rekordtransfer: Rapid-Profi wechselt in die Premier League

Ein Rapid-Eigengewächs sorgt in London für Rekorde – und spült nebenbei Millionen in die Wiener Vereinskasse.

Mamadou Sangare steht unmittelbar vor seinem Sprung in die Premier League. Wie Sky berichtet, ist der Wechsel des ehemaligen Rapid-Profis zum FC Brentford so gut wie besiegelt – die Londoner haben sich mit dem RC Lens auf einen Transfer des 24-jährigen Mittelfeldspielers geeinigt. Noch steht der Medizincheck aus, danach soll der malische Nationalspieler einen Vertrag bis 2031 unterzeichnen.

Brentfords Rekordtransfer

Mit dem Deal schreibt Brentford Klubgeschichte: Sangare wird der teuerste Neuzugang in der Geschichte der „Bees“. Dabei war Brentford nicht der einzige Interessent – auch Crystal Palace hatte den Mittelfeldspieler auf dem Zettel, am Ende setzten sich die Londoner jedoch durch und sicherten sich den Rekordtransfer.

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Rapids Millionen-Bonus

Für den SK Rapid zahlt sich der Abgang ebenfalls aus. Die Wien-Hütteldorfer hatten sich beim Weiterverkauf Sangares an den RC Lens – damals für rund acht Millionen Euro – eine Weiterverkaufsbeteiligung vertraglich gesichert.

Laut Sky dürfen die Wiener nun mit rund sechs Millionen Euro rechnen, die nach Wien-Hütteldorf fließen.