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Vienna Fight Night: Fünf Niederländer, fünf Siege

Vienna Fight Night: Fünf Niederländer, fünf Siege
Vienna Fight Night: Fünf Niederländer, fünf Siege (Foto: Vienna Fight Night)
4 Min. Lesezeit |

Bei der Vienna Fight Night am 25. Oktober im Atrium der Lugner City gewannen alle fünf Kämpfer aus den Niederlanden. Im Main Event setzte sich Valentino Brunswijk vom Days Gym Almere gegen den Italiener Ramon Quirini durch, nach geteilter Punktentscheidung. Fünf der 15 Kämpfe endeten vorzeitig.

Knapp im Superschwergewicht

Im Hauptkampf des Abends trafen zwei Superschwergewichte der A-Klasse aufeinander. Quirini, der für Warriors Kickboxing in Mantova kämpft, war kurzfristig als Gegner eingesprungen. Die drei Runden zu je drei Minuten liefen nach ISKA-Regeln, die kurzes Clinchen und Fußfangen erlauben. Am Ende waren sich die Punktrichter nicht einig, und die geteilte Entscheidung ging an den Niederländer.

Im Co-Main Event brauchte Mohammed Fathi keine volle Distanz. Der Kämpfer von Team Atlas und Brutal Gym gewann gegen den Serben Bogdan Dvizac (Sparta) durch TKO nach der zweiten Runde. Dvizac hatte einen tiefen, zwei Zentimeter langen Cut am Auge.

Vienna Fight Night

Dreimal Holland gegen Serbien

Dreimal standen sich an diesem Abend Niederländer und Serben gegenüber, und dreimal gewannen die Gäste aus den Niederlanden. Leicht machten es ihnen die Serben nicht, beide Seiten lieferten gute, harte Kämpfe. Neben Fathi siegten die beiden Kämpfer vom Vos Gym Amsterdam. Armando Muntslag setzte sich gegen Stevan Sekulić (Split Decision Combat Smederevo) knapp durch, nach geteilter Punktentscheidung. Jack Klein Schiphorst gewann gegen Stefan Đuričić (Spartan Temerin) einstimmig nach Punkten.

Den fünften niederländischen Sieg holte Ulrich Koeks vom Brutal Gym. Der Haager gewann gegen Amirdzhon Makhmudzhonov (Dimos) in der ersten Runde durch TKO. Nach 2:37 Minuten konnte Makhmudzhonov wegen einer Knieverletzung nicht weitermachen.

Zweimal jubelte dagegen das Warriors Gym aus Novi Sad. Aleksandar Milosevic gewann gegen den Ungarn Dominik Horváth (Perfect Fight Club) durch KO in der dritten Runde. Dragan Cimeša setzte sich gegen Đorđe Dujaković vom Ares Gym Banja Luka einstimmig nach Punkten durch.

Vienna Fight Night

31 Sekunden für Aldaro

Den schnellsten Sieg des Abends holte Jad Aldaro vom City Thong, gegen Gabor Laszlo (Team Goman) war nach 31 Sekunden der ersten Runde Schluss. Sein Vereinskollege Tristan Dekic gewann gegen Bilal Celo vom Fight Club Ronin einstimmig nach Punkten. Boldizsár Tanyi, der dritte Kämpfer des City Thong, unterlag Jakub Prokopowicz vom KO Gym Wroclaw nach geteilter Punktentscheidung.

Das Kings Muay Thai Gym aus Döbling brachte drei Kämpfer in den Ring, zwei davon gewannen. Petar Ciovartanovici stoppte Marcel Hajek (Dimos) in der zweiten Runde durch TKO, Khushal Shirzad gewann gegen Dániel Ujfalusi von den Szeri Fighters einstimmig nach Punkten. Rasul Said verlor einstimmig gegen Pero Čelebić (Dimos).

Alle Ergebnisse

Alle Ergebnisse Vienna Fight Night 2026
25.10.2026 · Lugner City
15Kämpfe
5KO & TKO
10nach Punkten
Main Event Valentino BrunswijkDays Gym bes. Ramon QuiriniWarriors Kickboxing Geteilt nach Punkten
Co-Main Event Mohammed FathiTeam Atlas/Brutal Gym bes. Bogdan DvizacSparta TKO nach Runde 2
Main Card · 8 Kämpfe
Jack Klein SchiphorstVos Gym Amsterdambes. Stefan ĐuričićSpartan Temerin
Einstimmig nach Punkten
Dragan CimešaWarriors Gym Novi Sadbes. Đorđe DujakovićAres Gym Banja Luka
Einstimmig nach Punkten
Ulrich KoeksBrutal Gymbes. Amirdzhon MakhmudzhonovDimos
TKO Runde 1, 2:37 min
Aleksandar MiloševićWarriors Gym Novi Sadbes. Dominik HorváthPerfect Fight Club
KO Runde 3, 0:42 min
Petar CiovartanoviciKings MTbes. Marcel HajekDimos
TKO Runde 2, 0:49 min
Armando MuntslagVos Gym Amsterdambes. Stevan SekulićSplit Decision Combat Smederevo
Geteilt nach Punkten
Pero ČelebićDimosbes. Rasul SaidKings MT
Einstimmig nach Punkten
Kaloyan PopovArgus Gymbes. Lorenz Leitner-SidlToni’s Gym
Einstimmig nach Punkten
Undercard · 5 Kämpfe
Jakub ProkopowiczKO Gym Wroclawbes. Boldizsár TanyiCity Thong
Geteilt nach Punkten
Jad AldaroCity Thongbes. Gabor LaszloTeam Goman
KO Runde 1, 0:31 min
Tristan DekicCity Thongbes. Bilal CeloFight Club Ronin
Einstimmig nach Punkten
Khushal ShirzadKings MTbes. Dániel UjfalusiSzeri Fighters
Einstimmig nach Punkten
Jakob RannerToni’s Gymbes. Manuel PešaBrothers Gym
Geteilt nach Punkten
Fotos & Videos In den kommenden Tagen veröffentlicht die Vienna Fight Night zahlreiche Bilder vom Abend auf Instagram, dazu die Videos zu allen 15 Kämpfen.
@viennafightnight

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