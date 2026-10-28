Vienna Fight Night: Fünf Niederländer, fünf Siege

Bei der Vienna Fight Night am 25. Oktober im Atrium der Lugner City gewannen alle fünf Kämpfer aus den Niederlanden. Im Main Event setzte sich Valentino Brunswijk vom Days Gym Almere gegen den Italiener Ramon Quirini durch, nach geteilter Punktentscheidung. Fünf der 15 Kämpfe endeten vorzeitig.

Knapp im Superschwergewicht

Im Hauptkampf des Abends trafen zwei Superschwergewichte der A-Klasse aufeinander. Quirini, der für Warriors Kickboxing in Mantova kämpft, war kurzfristig als Gegner eingesprungen. Die drei Runden zu je drei Minuten liefen nach ISKA-Regeln, die kurzes Clinchen und Fußfangen erlauben. Am Ende waren sich die Punktrichter nicht einig, und die geteilte Entscheidung ging an den Niederländer.

Im Co-Main Event brauchte Mohammed Fathi keine volle Distanz. Der Kämpfer von Team Atlas und Brutal Gym gewann gegen den Serben Bogdan Dvizac (Sparta) durch TKO nach der zweiten Runde. Dvizac hatte einen tiefen, zwei Zentimeter langen Cut am Auge.

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Vienna Fight Night

Dreimal Holland gegen Serbien

Dreimal standen sich an diesem Abend Niederländer und Serben gegenüber, und dreimal gewannen die Gäste aus den Niederlanden. Leicht machten es ihnen die Serben nicht, beide Seiten lieferten gute, harte Kämpfe. Neben Fathi siegten die beiden Kämpfer vom Vos Gym Amsterdam. Armando Muntslag setzte sich gegen Stevan Sekulić (Split Decision Combat Smederevo) knapp durch, nach geteilter Punktentscheidung. Jack Klein Schiphorst gewann gegen Stefan Đuričić (Spartan Temerin) einstimmig nach Punkten.

Den fünften niederländischen Sieg holte Ulrich Koeks vom Brutal Gym. Der Haager gewann gegen Amirdzhon Makhmudzhonov (Dimos) in der ersten Runde durch TKO. Nach 2:37 Minuten konnte Makhmudzhonov wegen einer Knieverletzung nicht weitermachen.

Zweimal jubelte dagegen das Warriors Gym aus Novi Sad. Aleksandar Milosevic gewann gegen den Ungarn Dominik Horváth (Perfect Fight Club) durch KO in der dritten Runde. Dragan Cimeša setzte sich gegen Đorđe Dujaković vom Ares Gym Banja Luka einstimmig nach Punkten durch.

Vienna Fight Night

31 Sekunden für Aldaro

Den schnellsten Sieg des Abends holte Jad Aldaro vom City Thong, gegen Gabor Laszlo (Team Goman) war nach 31 Sekunden der ersten Runde Schluss. Sein Vereinskollege Tristan Dekic gewann gegen Bilal Celo vom Fight Club Ronin einstimmig nach Punkten. Boldizsár Tanyi, der dritte Kämpfer des City Thong, unterlag Jakub Prokopowicz vom KO Gym Wroclaw nach geteilter Punktentscheidung.

Das Kings Muay Thai Gym aus Döbling brachte drei Kämpfer in den Ring, zwei davon gewannen. Petar Ciovartanovici stoppte Marcel Hajek (Dimos) in der zweiten Runde durch TKO, Khushal Shirzad gewann gegen Dániel Ujfalusi von den Szeri Fighters einstimmig nach Punkten. Rasul Said verlor einstimmig gegen Pero Čelebić (Dimos).

Alle Ergebnisse

Alle Ergebnisse Vienna Fight Night 2026 15 Kämpfe 5 KO & TKO 10 nach Punkten Main Event Valentino Brunswijk Days Gym bes. Ramon Quirini Warriors Kickboxing Geteilt nach Punkten Co-Main Event Mohammed Fathi Team Atlas/Brutal Gym bes. Bogdan Dvizac Sparta TKO nach Runde 2 Main Card · 8 Kämpfe Jack Klein Schiphorst Vos Gym Amsterdam bes. Stefan Đuričić Spartan Temerin Einstimmig nach Punkten Dragan Cimeša Warriors Gym Novi Sad bes. Đorđe Dujaković Ares Gym Banja Luka Einstimmig nach Punkten Ulrich Koeks Brutal Gym bes. Amirdzhon Makhmudzhonov Dimos TKO Runde 1, 2:37 min Aleksandar Milošević Warriors Gym Novi Sad bes. Dominik Horváth Perfect Fight Club KO Runde 3, 0:42 min Petar Ciovartanovici Kings MT bes. Marcel Hajek Dimos TKO Runde 2, 0:49 min Armando Muntslag Vos Gym Amsterdam bes. Stevan Sekulić Split Decision Combat Smederevo Geteilt nach Punkten Pero Čelebić Dimos bes. Rasul Said Kings MT Einstimmig nach Punkten Kaloyan Popov Argus Gym bes. Lorenz Leitner-Sidl Toni’s Gym Einstimmig nach Punkten Undercard · 5 Kämpfe Jakub Prokopowicz KO Gym Wroclaw bes. Boldizsár Tanyi City Thong Geteilt nach Punkten Jad Aldaro City Thong bes. Gabor Laszlo Team Goman KO Runde 1, 0:31 min Tristan Dekic City Thong bes. Bilal Celo Fight Club Ronin Einstimmig nach Punkten Khushal Shirzad Kings MT bes. Dániel Ujfalusi Szeri Fighters Einstimmig nach Punkten Jakob Ranner Toni’s Gym bes. Manuel Peša Brothers Gym Geteilt nach Punkten