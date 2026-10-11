Polen in Alarmbereitschaft – Anschlagspläne auf Polens Premier aufgetaucht

Polens Sicherheitsbehörden ermitteln auf Hochtouren – im Visier: zwei der mächtigsten Männer des Landes.

Die polnischen Sicherheitsbehörden gehen derzeit Hinweisen auf mögliche Anschlagspläne gegen Ministerpräsident Donald Tusk und Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz nach. Eine Sprecherin des Innenministeriums informierte die Öffentlichkeit über die entsprechenden Erkenntnisse auf der Plattform X. Innenminister Marcin Kierwński hat in der Angelegenheit umgehend Maßnahmen angeordnet.

Erhöhte Alarmbereitschaft

Die Polizei erhielt konkrete Hinweise, die auf geplante gewaltsame Aktionen gegen die beiden Spitzenpolitiker hindeuten. Polens Sicherheitsapparat befindet sich ohnehin bereits in erhöhter Alarmbereitschaft – nicht zuletzt infolge einer jüngsten Gewaltwelle an Schulen im Land, bei der am Donnerstag ein Hausmeister ums Leben kam. Die allgemeine Sicherheitslage steht damit unter besonders kritischer Beobachtung.

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Der aktuelle Vorfall fügt sich in ein Klima verschärften Sicherheitsbewusstseins ein, das Polen seit geraumer Zeit prägt. Eine offizielle Bestätigung, dass eine unmittelbare Gefahr besteht, liegt bislang nicht vor.

Die Ermittlungen werden den Angaben zufolge jedoch mit hoher Priorität geführt.