Großer ÖAMTC-Stopp: Diese Kindersitze können Leben gefährden

Zwei Kindersitze, ein Crashtest – und Ergebnisse, die Eltern sofort aufhorchen lassen sollten.

Der ÖAMTC schlägt gemeinsam mit seinen Partnerclubs Alarm: Bei zwei aktuell im Test befindlichen Kindersitzmodellen wurden im Herbst 2026 gravierende Sicherheitsmängel festgestellt. Betroffen sind der „Britax Römer Baby-Safe Pro + Vario Base 5Z“ sowie der „Axkid Minikid Core“. Die vollständigen Testergebnisse sollen am 20. Oktober 2026 veröffentlicht werden.

Kritische Mängel

Bei einem simulierten Frontalaufprall mit 50 km/h versagte beim Modell von Britax Römer das Gurtschloss des Hosenträgergurtes – der Dummy wurde dadurch aus der Babyschale geschleudert. Beim Axkid-Modell löste sich der Stützfuß, und das Gurtschloss brach aus der Sitzschale heraus. ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl betont angesichts dieser Ergebnisse die Notwendigkeit, Eltern unmittelbar zu informieren: „Wir erachten das von diesen Sitzen ausgehende Sicherheitsrisiko für so hoch, dass wir uns in der Pflicht sehen, […] aufmerksam zu machen.“

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Reaktion der Hersteller

Beide Hersteller wurden unverzüglich über die Befunde in Kenntnis gesetzt. Britax Römer hat eine Untersuchung der Ursachen für das Versagen des Gurtschlosses eingeleitet; ob und welche Maßnahmen – etwa ein Rückruf – folgen werden, hängt vom Ergebnis dieser Analyse ab. Axkid reagierte bereits konkreter: Das Unternehmen stoppte den Verkauf des „Minikid Core“ und bietet betroffenen Käufern einen Umtausch gegen das Modell „Minikid 4 Pro“ an.

Steffan Kerbl vom ÖAMTC richtet klare Worte an alle Eltern: „Wir raten Eltern jedenfalls dringend, sich vor dem Kauf von Kindersitzen umfassend über unabhängige Testergebnisse zu informieren.“ Solche Ergebnisse stellten eine verlässliche Grundlage dar, um die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr beurteilen zu können. Die vollständigen Resultate des aktuellen Tests stehen ab dem 20. Oktober zur Verfügung.