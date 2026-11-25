Glatte Haut gab es dort auf Bestellung, eine Genehmigung dafür nicht. Ein Hinweis brachte Polizei und Marktamt an die Tür des Studios.

Eine Kosmetikstudio-Betreiberin in Wien-Landstraße hat Behandlungen mit Botox und Hyaluron angeboten, ohne dafür eine Berechtigung zu besitzen. Zu diesem Ergebnis kamen die Behörden bei einer Kontrolle vor Ort.

Ausgelöst wurde die Überprüfung durch einen Hinweis aus der Bevölkerung. Am Mittwoch rückte die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit der Wiener Polizei und der MA 59 (Marktamt) zum Studio aus. Wie die Behörden mitteilen, ist es bereits der zwölfte Fall dieser Art in Wien.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Anzeige erstattet

Gegen die Betreiberin wurde Anzeige wegen des Verdachts auf Kurpfuscherei erstattet. Die Polizei beschlagnahmte die vorgefundenen Präparate, laut einem Sprecher der Gruppe Sofortmaßnahmen waren das Botox, Hyaluron und weitere Produkte aus Korea. Anhaltspunkte dafür, dass im Studio mehrere Personen unerlaubt behandelt hätten, lagen dem Sprecher zufolge nicht vor.

Wer ohne die erforderliche ärztliche Ausbildung gewerbsmäßig eine Ärztinnen und Ärzten vorbehaltene Tätigkeit bei einer größeren Zahl von Menschen ausübt, ist wegen Kurpfuscherei mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.

Klare Ansage

Walter Hillerer, der die Gruppe Sofortmaßnahmen leitet, stellte klar: „Illegale Behandlungen, die die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener aufs Spiel setzen, bleiben nicht ohne Konsequenzen“. Den Betreiberinnen und Betreibern bleibe man „auf den Fersen, bis Schluss mit diesem gefährlichen Geschäft ist“.