Botox in der Privatwohnung: Illegales Beauty-Studio in Wien aufgeflogen

Botox in der Wohnküche, Nadeln ohne Zulassung – in Wien-Floridsdorf flog ein illegales Beauty-Studio auf. Die Betreiberin trifft nun gleich mehrere Anzeigen.

In Wien-Floridsdorf hat die Finanzpolizei Anfang September ein illegal betriebenes Beauty-Studio ausgehoben. Auslöser war eine anonyme Anzeige, die die Behörden zu einer Wohnungsdurchsuchung veranlasste. In den als Privatwohnung genutzten Räumlichkeiten sollen unter anderem Botox-Injektionen, Hyaluronbehandlungen und sogenannte Fettwegverfahren angeboten worden sein.

Die 27-jährige Betreiberin soll täglich mindestens drei Kundinnen und Kunden behandelt haben. Bei der Kontrolle stießen die Ermittler auf eine umfangreiche Menge medizinischer Präparate und Geräte, die für die Durchführung der Behandlungen eingesetzt worden waren – darunter Botox und Hyaluronsäure.

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Minderjährige betroffen

Das Amt für Betrugsbekämpfung sowie die Magistratsabteilung Gruppe für Sofortmaßnahmen unterstützten die Finanzpolizei bei der Sicherstellung der Beweismittel.

Anzeigen erstattet

Gegen die Betreiberin wurden Anzeigen wegen des Verdachts auf Kurpfuscherei und Sozialleistungsbetrug erstattet. Wie sich herausstellte, hatte sie während ihrer illegalen Tätigkeit Notstandshilfe bezogen. Finanzminister Markus Marterbauer äußerte sich zu dem Fall mit den Worten: „Steuerbetrug untergräbt den Sozialstaat und das Vertrauen in unseren Rechtsstaat.“

Kurpfuscherei ist in Österreich nach § 184 StGB strafbar. Wer eine Ärzten vorbehaltene Tätigkeit ohne entsprechende Ausbildung gewerbsmäßig ausübt, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Monaten oder einer Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen bestraft werden. Auch der Vorwurf des Sozialleistungsbetrugs kann strafrechtliche Konsequenzen haben.