Lehrling soll belästigt worden sein: Zwei Landesbedienstete vor Gericht

Zwei Bedienstete der Kärntner Landesregierung stehen vor Gericht – ein Fall, der tief in den Behördenalltag blicken lässt.

Vor dem Landesgericht Klagenfurt müssen sich derzeit zwei Mitarbeiter der Kärntner Landesregierung wegen unterschiedlicher Vorwürfe verantworten. Der erste Angeklagte, ein Vertragsbediensteter der Unterabteilung Sport, sieht sich mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung konfrontiert. Er soll in seiner Funktion als Lehrlingsbeauftragter über längere Zeit gegenüber einer weiblichen Lehrling unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt haben.

Vorwürfe gegen Lehrlingsbeauftragten

Dem Erstangeklagten wird vorgeworfen, im Rahmen seiner Tätigkeit einen unangemessen vertraulichen Umgangston gepflegt und seine Autoritätsstellung gegenüber der Lehrling in unzulässiger Weise ausgenutzt zu haben. Insbesondere bei gemeinsamen Dienstfahrten soll es zu unangemessenen Situationen gekommen sein. Nachdem die Vorwürfe bekannt wurden, wurde der Mann vom Land Kärnten versetzt und ist mittlerweile nicht mehr im aktiven Dienst. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

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Zweite Anklage

Auch eine zweite Landesbedienstete muss sich vor Gericht verantworten. Ihr wird vorgeworfen, von den Vorwürfen gewusst, aber keine entsprechenden Schritte eingeleitet zu haben. Das Opfer soll sie unmittelbar über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt haben, ohne dass sie daraufhin Maßnahmen ergriff.

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wirft ihr deshalb Missbrauch der Amtsgewalt durch Unterlassung vor.