Unbekannter entblößt sich vor Kindern – Polizei sucht nach Zeugen

Zweimal, gleicher Park, gleiche Opfergruppe – ein Unbekannter treibt in Graz sein Unwesen, und die Polizei sucht dringend Zeugen.

Im Grazer Grünangerpark hat ein unbekannter Mann in zwei getrennten Vorfällen Kinder sexuell belästigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Ort des Geschehens

Vorfall im Park

Am Montag, dem 8. September, gegen 14:30 Uhr entblößte der Täter sein Geschlechtsteil vor zwei neunjährigen Mädchen im Grünangerpark. Im Anschluss flüchtete er auf einem lilafarbenen E-Scooter in Richtung Puntigamer Brücke. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis.

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Bereits am 25. August 2026 hatte sich im selben Park ein vergleichbarer Vorfall ereignet, bei dem ebenfalls ein neunjähriges Mädchen betroffen war.

Täterbeschreibung

In beiden Fällen wird der Täter als etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren beschrieben, der eine Brille, ein schwarzes T-Shirt sowie eine kirschfarbene Hose trug.

Die Polizei hat ihre Streifentätigkeit in dem Bereich inzwischen verstärkt und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Liebenau unter der Telefonnummer 059133-6588 zu melden.