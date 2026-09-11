Regen zieht über Österreich: So wird das Wetter am Wochenende

Regen, Sonne, Wind – die nächsten Tage bleiben wechselhaft. Doch pünktlich zum Wochenende beruhigt sich das Wetter wieder und die Temperaturen steigen etwas an.

Die kommenden Tage bringen zunächst noch wechselhaftes Wetter mit sich. Regen und Wolken ziehen ab, gleichzeitig setzt sich zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen steigen am Wochenende wieder etwas an und erreichen je nach Region etwa 19 bis 25 Grad.

Der Freitag verläuft zunächst noch unbeständig: Vielerorts fällt Regen, im Laufe des Tages werden die Niederschläge jedoch weniger. Von Westen her steigen die Chancen auf sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 14 und 20 Grad.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Sonne kehrt zurück

Am Samstag beruhigt sich das Wetter deutlich. Nach einem teilweise noch bewölkten Start zeigt sich im Tagesverlauf zunehmend die Sonne. Die Temperaturen steigen auf etwa 19 bis 24 Grad, wobei es vor allem im Westen und Süden freundlich wird. Der Wind lässt nach und weht meist nur noch schwach bis mäßig.

Noch freundlicher präsentiert sich der Sonntag. Nach örtlichen Frühnebelfeldern überwiegt tagsüber verbreitet der Sonnenschein. Nur in der Osthälfte können sich im Bergland zeitweise noch Wolken halten. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag etwa 20 bis 25 Grad.

Auch der Montag startet überwiegend freundlich, allerdings ziehen im Tagesverlauf wieder mehr Wolken auf. Regional sind einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen bleiben auf einem angenehmen Niveau.

Freundlicher Dienstag

Am Dienstag setzt sich voraussichtlich wieder ruhigeres Wetter durch. Nach einem frischen Morgen steigen die Temperaturen tagsüber wieder an, dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken.