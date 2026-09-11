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Staugefahr

Rückreisewelle rollt: Österreich drohen am Wochenende lange Staus

Rückreisewelle rollt: Österreich drohen am Wochenende lange Staus
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Das Ende der Sommerferien sorgt am Wochenende für eine große Rückreisewelle – auf Österreichs Autobahnen drohen lange Staus.

Am Wochenende ist auf Österreichs Hauptverkehrsachsen mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Das Ende der Sommerferien in mehreren Regionen sorgt gemeinsam mit dem Rückreiseverkehr aus den Urlaubsgebieten für eine angespannte Verkehrslage. Besonders auf der West-, Tauern-, Karawanken-, Inntal- und Brennerautobahn ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus zu rechnen.

Staugefahr auf Autobahnen

Mit dem Ende der Sommerferien und dem Schulbeginn in mehreren Regionen rechnen die Verkehrsexperten am Wochenende mit erheblichem Rückreiseverkehr. Auch auf der Inntalautobahn A12 und der Brennerautobahn A13 wird mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet.

Neben dem hohen Reiseaufkommen können Baustellen, Abfahrtssperren entlang der Tauernautobahn A10 sowie Grenzkontrollen am Walserberg für zusätzliche Verzögerungen sorgen. Auch an den Grenzübergängen nach Deutschland sind aufgrund der Kontrollen längere Wartezeiten möglich. Zusätzlichen Verkehr bringt auch die European Bike Week rund um den Faaker See, die vom 8. bis 13. September 2026 stattfindet.

Empfehlungen für Reisende

Sowohl die ASFINAG als auch die ORF-Verkehrsredaktion empfehlen Reisenden, sich vor der Abfahrt über die aktuelle Lage auf den Straßen zu informieren.

Aktuelle Verkehrsdaten sind online abrufbar und helfen dabei, Wartezeiten gezielt zu umgehen.

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