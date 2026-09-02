Stau-Alarm: Ferienende sorgt für volle Autobahnen

Ferienende trifft Großevents – auf Österreichs Autobahnen braut sich ein Stau-Wochenende zusammen, das es in sich hat.

Das bevorstehende Wochenende stellt Autofahrerinnen und Autofahrer in Österreich vor erhebliche Herausforderungen. Das Ende der Sommerferien in Kombination mit mehreren Großveranstaltungen lässt auf den wichtigsten Verkehrsachsen des Landes massive Staus und Verzögerungen erwarten.

Stau-Schwerpunkte

Samstag wird der Rückreiseverkehr vor allem die Transitrouten im Westen und Süden des Landes belasten. Zu den am stärksten betroffenen Strecken zählen die Westautobahn A1, die Südautobahn A2, die Pyhrnautobahn A9, die Tauernautobahn A10, die Inntalautobahn A12 sowie die Brennerautobahn A13. Erschwerend kommt der Heimkehrerstrom in Richtung Nordrhein-Westfalen hinzu. Der ARBÖ geht davon aus, dass die Verkehrsbelastung bereits in den Vormittagsstunden ihren Höhepunkt erreichen wird.

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Am Sonntag verlagert sich der Schwerpunkt des Rückreiseverkehrs auf die östlichen und südlichen Hauptverkehrsachsen. Besonders stark frequentiert werden die A1 im Bereich St. Pölten, die A2 bei Villach, Graz und Wiener Neustadt sowie die A4 und die A23 in Wien sein. Laut ARBÖ ist ab dem Nachmittag mit einer deutlichen Zunahme des Verkehrsaufkommens zu rechnen.

Zusätzliche Belastungen

Neben dem Ferienende tragen mehrere Großveranstaltungen zur Verkehrsbelastung bei. Die Internationale Gartenbaumesse in Tulln an der Donau, die von 3. bis 7. September stattfindet, zieht erfahrungsgemäß ein großes Besucherpublikum an. Der Kitzbüheler Radmarathon am 6. September – mit Strecken von bis zu 216 Kilometern – kann in Tirol durch temporäre Straßensperren zu lokalen Verkehrsbehinderungen führen. Die Angerbergstraße (L 213) zwischen dem Ortsende Angath und dem Ortsteil Unholzen ist für den bergwärts führenden Verkehr von 10:45 Uhr bis 14:00 Uhr gesperrt.

In Innsbruck wird das Intensity Open Air Festival am 5. September rund um die Olympiaworld für zusätzliches Verkehrsaufkommen sorgen.

Der ARBÖ empfiehlt, wo immer möglich auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, um Verzögerungen zu umgehen.