Frisches Fleisch landet künftig nicht mehr im Müll – 40 Wiener Supermärkte starten ein Projekt, das neue Maßstäbe setzt.

In 40 Wiener Filialen von Billa und Billa Plus wird seit dem 1. September frisches Fleisch nicht mehr entsorgt, sondern an Hilfsorganisationen weitergegeben. Das Projekt läuft in Kooperation mit der Tafel Österreich und ist vorerst auf drei Monate ausgelegt. Bereits der vorangegangene Testbetrieb mit acht Filialen verlief erfolgreich: Mehr als zwei Tonnen Fleisch konnten auf diesem Weg sinnvoll genutzt werden. In Österreich fallen im Handel jährlich rund 65.000 Tonnen weggeworfene Lebensmittel an, während gleichzeitig etwa 20.000 Tonnen von Supermärkten an Tafeln und Sozialmärkte weitergegeben werden. Insgesamt werden in Österreich jährlich mehr als eine Million Tonnen genussfähiger Lebensmittel weggeworfen, davon entfallen sieben bis zwölf Prozent auf den Handel.

Strenge Hygienestandards

Damit die Weitergabe von Fleisch reibungslos und hygienisch korrekt abläuft, wurde eigens ein Konzept entwickelt, das strenge Sicherheitsstandards gewährleistet. Gespendet wird ausschließlich am Tag des Verbrauchsdatums; bestimmte Produkte wie Faschiertes sind von der Aktion ausgenommen. Der Transport erfolgt über Kühlboxen oder Kühlwägen. Robert Nagele, Vorstand von Billa, hält fest: „Fleisch hat eine besondere Wertigkeit, gleichzeitig gelten im Fleischbereich besonders strenge gesetzliche Vorgaben und Hygienevorschriften.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Hilfe für Bedürftige

Im Mittelpunkt der Initiative steht die Versorgung von Menschen, die sich in wirtschaftlich angespannten Verhältnissen befinden. Wilhelm Raber, Geschäftsführer der Wiener Stadtdiakonie, bringt es auf den Punkt: „Armut darf nicht bedeuten, dass Menschen auf eine ausgewogene und vielfältige Ernährung verzichten müssen.“

Die Hilfseinrichtung Häferl reagiert auf die zusätzlichen Ressourcen mit einem konkreten Schritt: Künftig wird dort ein zweiter wöchentlicher Fleischtag angeboten. Einrichtungsleiter Tobias Riener unterstreicht den Stellenwert des Produkts: „Fleisch ist ein besonders kostbares Lebensmittel, das von unseren Besucherinnen und Besuchern sehr geschätzt wird.“ Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Tafel Österreich, beschreibt das gemeinsame Vorhaben so: „Mit Billa als starkem Partner haben wir uns an das komplexe Thema Fleischrettung herangewagt und ein echtes Pionierprojekt auf den Weg gebracht.“